https://tr.sputniknews.com/20220316/erdogan-devlet-odunc-madalyasi-tevcih-toreninde-konusuyor-1054770899.html

Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir

Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar bize kahramanların emanetidir. Bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T14:38+0300

2022-03-16T14:38+0300

2022-03-16T14:46+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır terör belası ile mücadele halindeyiz. Geride bıraktığımız 40 yılda binlerce insanımızı şehit verdik" dedi.Erdoğan, "Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugünlerde kınalı kuzularımız geziniyor" diye konuştu.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan