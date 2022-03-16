https://tr.sputniknews.com/20220316/erdogan-devlet-odunc-madalyasi-tevcih-toreninde-konusuyor-1054770899.html
Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar bize kahramanların emanetidir. Bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T14:38+0300
2022-03-16T14:38+0300
2022-03-16T14:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054531700_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_900ad9f4a94a71fc7de472830f190f7e.jpg
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır terör belası ile mücadele halindeyiz. Geride bıraktığımız 40 yılda binlerce insanımızı şehit verdik" dedi.Erdoğan, "Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugünlerde kınalı kuzularımız geziniyor" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054531700_53:0:1200:860_1920x0_80_0_0_22027f99fa31d89c41cdc3243bac0244.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
14:38 16.03.2022 (güncellendi: 14:46 16.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar bize kahramanların emanetidir. Bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir" dedi.
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır terör belası ile mücadele halindeyiz. Geride bıraktığımız 40 yılda binlerce insanımızı şehit verdik" dedi.
Erdoğan, "Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugünlerde kınalı kuzularımız geziniyor" diye konuştu.