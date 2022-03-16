Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220316/erdogan-devlet-odunc-madalyasi-tevcih-toreninde-konusuyor-1054770899.html
Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar bize kahramanların emanetidir. Bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T14:38+0300
2022-03-16T14:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054531700_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_900ad9f4a94a71fc7de472830f190f7e.jpg
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır terör belası ile mücadele halindeyiz. Geride bıraktığımız 40 yılda binlerce insanımızı şehit verdik" dedi.Erdoğan, "Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugünlerde kınalı kuzularımız geziniyor" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054531700_53:0:1200:860_1920x0_80_0_0_22027f99fa31d89c41cdc3243bac0244.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir

14:38 16.03.2022 (güncellendi: 14:46 16.03.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklar bize kahramanların emanetidir. Bugün bayrağımız dalgalanıyorsa, bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir" dedi.
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz her zaman gazilerimizin yanındadır" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır terör belası ile mücadele halindeyiz. Geride bıraktığımız 40 yılda binlerce insanımızı şehit verdik" dedi.
Erdoğan, "Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugünlerde kınalı kuzularımız geziniyor" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала