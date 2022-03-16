'Fashion Week İstanbul' başladı

© AA Özgün, nitelikli tasarımları ve katma değeri yüksek ürün üretme yetkinliklerini artırmayı, böylelikle de tasarım markalarıyla bilinen ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçladıklarını aktaran Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu: "Moda haftası da moda tasarımını ve tasarımcıları destekleme, onlara koleksiyonlarını sergileyebilecekleri global bir platform sunma anlamında bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle dijitalleşme ile birlikte Türk tasarımını ve modasını Fashion Week Istanbul aracılığıyla eşzamanlı olarak global moda endüstrisine taşıyabiliyoruz. Hedefimiz global Türk markaları çıkarmak. Halihazırda net ihracat getirisinde öncü sektörüz, ülkemize her yıl net 18.5 milyar dolar döviz kazandırıp cari açığın kapatılmasına büyük katkı sunuyoruz, 2030 yılında bu rakamı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye dünyanın 5'inci, Avrupa'nın ise 3. en büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda. Bir hazır giyim ürünün ortalama 16.2 dolar/kg olan birim fiyatı marka etkisiyle 3 katına, özel tasarım olması durumunda 5 katına çıkabiliyor, bu da tasarım, moda ve markanın çarpan etkisiyle ihracatın geometrik artışını sağlıyor. Amacımız orta vadede bu birim fiyatı 40 dolar/kg'ye çıkarmak. Yüksek katma değerli tasarımcı ürünlerinin ihracattaki payını artırmayı öngören eylem planımız doğrultusunda markalı ihracatımızı yüzde 25'e, yüksek tasarımlı ihracatımızı ise yüzde 5'e çıkararak katma değeri artırmak, böylece dünya hazır giyim ihracatında sektöre yön veren 3 ülkeden birisi olmak öncelikli hedefimiz."