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Fazıl Say'dan Türkan Saylan bestesi: Pek çok sokakta melodisi tınlayacak
Fazıl Say'dan Türkan Saylan bestesi: Pek çok sokakta melodisi tınlayacak
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say "Ben, çok yeni olan 'Türkan Saylan' bestemi daha yeni kaydettim. Birkaç haftaya dinleyeceksiniz, size sunacağız" dedi. Fazıl... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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Piyanist Fazıl Say, tıp doktoru, akademisyen, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından Prof. Dr. Türkan Saylan'a ithafen bir beste kaydettiğini duyurdu. Say, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un, "Türkan Saylan'ın isminin bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine müsaade etmeyeceğiz" sözlerini hatırlatarak; "Bence; bir sokağa adı verilmeyecek olması üzücüdür bu yaklaşım, bu zihniyet, bu toplum için kötüdür, ama pek çok sokakta “Türkan Saylan melodisi” tınlayacak" ifadelerini kullandı.Instagram'dan Saylan'ın bestesinin duyurusunu yapan sanatçı, "Türkan Saylan Türkiyedir. Büyük değerimizdir, bıraktıklarıyla ölümsüzdür. Bilincindeyiz." açıklamasını yaptı.Fazıl Say'ın paylaşımı şöyle:"Ben çok yeni olan “Türkan Saylan” bestemi daha yeni kaydettim.Birkaç haftaya dinleyeceksiniz, size sunacağız.Bence; bir sokağa adı verilmeyecek olması üzücüdür bu yaklaşım, bu zihniyet, bu toplum için kötüdür, ama pek çok sokakta “Türkan Saylan melodisi” tınlayacak. Türkan Saylan Türkiyedir. Büyük değerimizdir, bıraktıklarıyla ölümsüzdür. Bilincindeyiz.Bu hükümet sokaklara ismini vermese de, başka bir hükümet gelir caddelere meydanlara, kültür merkezlerine ismini verir."
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fazıl say, türkan saylan, ibb, beste

Fazıl Say'dan Türkan Saylan bestesi: Pek çok sokakta melodisi tınlayacak

23:39 16.03.2022
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Fazıl Say Moskova Virtüözleri'ne eşlik etti.
 Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Fazıl Say Moskova Virtüözleri'ne eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say "Ben, çok yeni olan 'Türkan Saylan' bestemi daha yeni kaydettim. Birkaç haftaya dinleyeceksiniz, size sunacağız" dedi. Fazıl Say "Bence; bir sokağa adı verilmeyecek olması üzücüdür bu yaklaşım, bu zihniyet, bu toplum için kötüdür, ama pek çok sokakta 'Türkan Saylan melodisi' tınlayacak" ifadelerini kullandı.
Piyanist Fazıl Say, tıp doktoru, akademisyen, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından Prof. Dr. Türkan Saylan'a ithafen bir beste kaydettiğini duyurdu. Say, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un, "Türkan Saylan'ın isminin bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine müsaade etmeyeceğiz" sözlerini hatırlatarak; "Bence; bir sokağa adı verilmeyecek olması üzücüdür bu yaklaşım, bu zihniyet, bu toplum için kötüdür, ama pek çok sokakta “Türkan Saylan melodisi” tınlayacak" ifadelerini kullandı.
Instagram'dan Saylan'ın bestesinin duyurusunu yapan sanatçı, "Türkan Saylan Türkiyedir. Büyük değerimizdir, bıraktıklarıyla ölümsüzdür. Bilincindeyiz." açıklamasını yaptı.

Fazıl Say'ın paylaşımı şöyle:
"Ben çok yeni olan “Türkan Saylan” bestemi daha yeni kaydettim.
Birkaç haftaya dinleyeceksiniz, size sunacağız.
Bence; bir sokağa adı verilmeyecek olması üzücüdür bu yaklaşım, bu zihniyet, bu toplum için kötüdür, ama pek çok sokakta “Türkan Saylan melodisi” tınlayacak. Türkan Saylan Türkiyedir. Büyük değerimizdir, bıraktıklarıyla ölümsüzdür. Bilincindeyiz.
Bu hükümet sokaklara ismini vermese de, başka bir hükümet gelir caddelere meydanlara, kültür merkezlerine ismini verir."
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