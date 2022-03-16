https://tr.sputniknews.com/20220316/fenerbahceden-tffye-ali-koc-tepkisi-guc-kullanarak-bizi-cezalandirma-yoluyla-susturmaya-calisiyor-1054777942.html

Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi: Güç kullanarak bizi cezalandırma yoluyla susturmaya çalışıyor

Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi: Güç kullanarak bizi cezalandırma yoluyla susturmaya çalışıyor

Fenerbahçe, Ali Koç'un PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili, “Bugün gelinen noktada TFF yöneticileri, sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine PFDK gücünü kullanıp... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T16:44+0300

2022-03-16T16:44+0300

2022-03-16T16:50+0300

ali koç

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı.Açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dikkatine sunulan sorular yer alırken, "TFF Başkanı ile MHK Başkan Vekili arasında ticari bir ilişki var mıdır?" sorusu da dikkat çekti.Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;"Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev alan kişi ve kurulların, göreve geldikleri günden itibaren tamamen tutarsızca verdikleri kararlar zinciri, Türk futbolunu hem kendi ülkemizde hem de uluslararası arenada çelişkilerle dolu bir sürecin parçası haline getirmiştir.Bunun son adımında, MHK Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF sitesinde hala yayınlanmadığı için resmi bir açıklama olup olmadığını dahi anlayamadığımız şekilde, yayıncı kuruluş ekranlarında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş; bu açıklamalar kamuoyunu rahatlatmak yerine yapılan operasyona dair soru işaretlerini daha da artırmıştır.Tüm bu çelişkili açıklamalara ve Fenerbahçe’mizin uğradığı haksız uygulamalara karşı 11 Mart 2022’de yaptığımız basın toplantısında hem endişelerimizi dile getirdik hem de bu kararların hangi ilişkiler çerçevesinde alındığını sorgulayarak bunun Türk futboluna vereceği zararlar konusunda tespitlerde bulunduk.Bugün gelinen noktada TFF yöneticileri, Türk futbolu adına sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine PFDK gücünü kullanıp kulübümüzü cezalandırma yoluyla susturmaya çalışıyor.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bunlara rağmen doğru bildiğimiz konuların üzerine gitmekten çekinmeyeceğimizi kamuoyu huzurunda tekraren vurgulamak istiyor; gündeme getirdiğimiz tüm bu konuların açıklığa kavuşturulmasını ısrarla bekliyoruz.Aşağıda yer alan sorularımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine, TFF’nin dikkatine sunuyoruz:Türk futbolunun içerisinde bulunduğu durumun fotoğrafı olan bu operasyonun, hiçbir tarafı, onaylayıcısı ya da karşı koyucusu olmadığımızı, bir kez daha açıklıkla dile getiriyoruz.Futbolumuzda yaşanan bu belirsizlik ve karmaşayı, şehir paydası odaklı yeni bir güç odağı oluşturma ve güç elde etme fırsatı olarak gören kişi / kişiler için de her şeyin farkında olduğumuzu vurguluyor;Yıllarca belli grupların emrinde olmuş Türk futbolunun yeni bir odağın yönetiminde olmaması adına mücadeleden bir adım geri atmayacağımızı açıklıyoruz.Sorduğumuz bu soruların tatmin edici cevapları kamuoyu ile paylaşılmadığı müddetçe bu soruları gerektiğinde daha fazla bilgiler vererek sormaya devam edeceğiz."

https://tr.sputniknews.com/20220316/ali-koc-pfdkye-sevk-edildi-1054750835.html

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ali koç, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe