https://tr.sputniknews.com/20220316/fethiye-gocek-koylarina-koruma-1054772639.html

Fethiye-Göcek koylarına koruma

Fethiye-Göcek koylarına koruma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi'ni koruma altına almak için harekete geçti. Bakanlık başlattığı 6 etaplık bir proje ile su... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T15:16+0300

2022-03-16T15:16+0300

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türkiye

göcek

fethiye

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Doğu Akdeniz’de binlerce yıllık tarihsel zenginliği ve doğasıyla en çok tercih edilen rotaların başında gelen Fethiye-Göcek koylarını koruma altına almak için harekete geçildi.NTV'den Selen Yalaz'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 6 etaplık bir proje başlattı.Su kalitesinin bozulması ve ekolojik dengenin yok olması engellenecekProje ile su kalitesinin bozulması ve denizaltı biyoçeşitliliğin azalmasının önüne geçilmek hedefleniyor.Bu kapsamda, akıllı şamandıra sistemiyle 7 gün 24 saat izleme yapılacak. Tekne ve yatların denize gelişigüzel demir atmasına izin verilmeyecek.Deniz suyu kalitesi de takip altına alınacak. Proje kapsamında atık alım teknelerinin sayı ve kapasiteleri artırılacak.Böylece atıkların alınması daha hızlı sağlanacak. Bölgeye giren tekne sahipleri için mobil uygulama hazırlanacak.Uygulamadaki “Acil durum yardım butonu” ve “İhbar modülü” ile koylardaki yangın, kaza, kirlilik, yasa dışı faaliyetler gibi tüm durumlar anında tespit edilerek ilgili resmi makamlara iletilecek.Projenin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. 6 etaptan ilk etabın ihalesi gerçekleştirildi. 5 etabın ihaleleri de yıl içerisinde yapılacak.

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