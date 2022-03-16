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https://tr.sputniknews.com/20220316/gaziantepte-47-kacak-gocmen-yakalandi-3-organizator-tutuklandi-1054756907.html
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Gaziantep'te jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:56+0300
2022-03-16T09:56+0300
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gaziantep
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
il göç idaresi müdürlüğü
polis
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları 3 araçta arama yaptı. Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin taşındığı 3 araca el koyan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/222-kacak-gocmen-yakalandi-2-organizator-tutuklandi-1054694031.html
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gaziantep, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, il göç idaresi müdürlüğü, polis

Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

09:56 16.03.2022
© DHAGaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
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Gaziantep'te jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları 3 araçta arama yaptı. Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin taşındığı 3 araca el koyan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
222 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
TÜRKİYE
222 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
14 Mart, 11:10
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