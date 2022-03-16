https://tr.sputniknews.com/20220316/gaziantepte-47-kacak-gocmen-yakalandi-3-organizator-tutuklandi-1054756907.html

Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın 3 araçta yaptığı aramada 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T09:56+0300

2022-03-16T09:56+0300

2022-03-16T09:56+0300

türkiye

gaziantep

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

il göç idaresi müdürlüğü

polis

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde durdurdukları 3 araçta arama yaptı. Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 47 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin taşındığı 3 araca el koyan ekipler, organizatör olduğu belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmenler ise sınır edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220314/222-kacak-gocmen-yakalandi-2-organizator-tutuklandi-1054694031.html

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