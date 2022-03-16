Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220316/girit-adasinda-46-buyuklugunde-deprem-1054767268.html
Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem
Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’deki Girit Adası’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:36+0300
2022-03-16T13:36+0300
dünya
deprem
girit
girit adası
akdeniz
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
Akdeniz'deki Girit Adası'ndaki Heraklion iline bağlı Arvi köyünde bu sabah 04.20'de meydana gelen deprem korku ve heyecana neden oldu. Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre 14.2 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğündeki deprem sırasında köyde yaşayanların büyük bölümü dışarıya çıktı. Heraklion Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, bazı köy yollarında heyelanlar meydana geldiği belirtildi.Deprem Girit Adası'ndaki Kandiye, Hanya, Resmo kentlerinde şiddetli biçimde hissedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/adiyamanda-deprem-meydana-geldi-1054705733.html
girit
girit adası
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, girit, girit adası, akdeniz, yunanistan

Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem

13:36 16.03.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Akdeniz’deki Girit Adası’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.
Akdeniz'deki Girit Adası'ndaki Heraklion iline bağlı Arvi köyünde bu sabah 04.20'de meydana gelen deprem korku ve heyecana neden oldu.
Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre 14.2 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğündeki deprem sırasında köyde yaşayanların büyük bölümü dışarıya çıktı.
Heraklion Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, bazı köy yollarında heyelanlar meydana geldiği belirtildi.
Deprem Girit Adası'ndaki Kandiye, Hanya, Resmo kentlerinde şiddetli biçimde hissedildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
TÜRKİYE
Adıyaman'da deprem meydana geldi
14 Mart, 15:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала