https://tr.sputniknews.com/20220316/girit-adasinda-46-buyuklugunde-deprem-1054767268.html
Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem
Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’deki Girit Adası’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:36+0300
2022-03-16T13:36+0300
2022-03-16T13:36+0300
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Akdeniz'deki Girit Adası'ndaki Heraklion iline bağlı Arvi köyünde bu sabah 04.20'de meydana gelen deprem korku ve heyecana neden oldu. Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre 14.2 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğündeki deprem sırasında köyde yaşayanların büyük bölümü dışarıya çıktı. Heraklion Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, bazı köy yollarında heyelanlar meydana geldiği belirtildi.Deprem Girit Adası'ndaki Kandiye, Hanya, Resmo kentlerinde şiddetli biçimde hissedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220314/adiyamanda-deprem-meydana-geldi-1054705733.html
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deprem, girit, girit adası, akdeniz, yunanistan
Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz’deki Girit Adası’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.
Akdeniz'deki Girit Adası'ndaki Heraklion iline bağlı Arvi köyünde bu sabah 04.20'de meydana gelen deprem korku ve heyecana neden oldu.
Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre 14.2 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğündeki deprem sırasında köyde yaşayanların büyük bölümü dışarıya çıktı.
Heraklion Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, bazı köy yollarında heyelanlar meydana geldiği belirtildi.
Deprem Girit Adası'ndaki Kandiye, Hanya, Resmo kentlerinde şiddetli biçimde hissedildi.