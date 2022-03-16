https://tr.sputniknews.com/20220316/girit-adasinda-46-buyuklugunde-deprem-1054767268.html

Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem

Girit Adası’nda 4.6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’deki Girit Adası’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T13:36+0300

2022-03-16T13:36+0300

2022-03-16T13:36+0300

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Akdeniz'deki Girit Adası'ndaki Heraklion iline bağlı Arvi köyünde bu sabah 04.20'de meydana gelen deprem korku ve heyecana neden oldu. Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre 14.2 kilometre derinlikte ve 4.6 büyüklüğündeki deprem sırasında köyde yaşayanların büyük bölümü dışarıya çıktı. Heraklion Belediyesi ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, bazı köy yollarında heyelanlar meydana geldiği belirtildi.Deprem Girit Adası'ndaki Kandiye, Hanya, Resmo kentlerinde şiddetli biçimde hissedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220314/adiyamanda-deprem-meydana-geldi-1054705733.html

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