https://tr.sputniknews.com/20220316/guney-korede-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1054756545.html
Güney Kore'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Güney Kore'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Koronavirüsün Omicron varyantı hâlâ tehlike teşkil etmesine rağmen tedbirleri gevşetmeyi sürdüren Güney Kore'de günlük 400 binden fazla vakayla yeni rekor... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:40+0300
2022-03-16T09:40+0300
2022-03-16T09:40+0300
koronavirüs
güney kore
vaka
koronavirüs
omicron
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Güney Kore sağlık yetkilileri 400 bin 741 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Üst düzey sağlık yetkilisi Sohn Young-rae bunun karşı karşıya oldukları 'son büyük zorluk' olduğunu belirtip hükümetin bu rekor sayıları öngördüğünü ve yakında pik noktasının geride kalacağına inandıklarını söyledi. 52 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısının fazlalığına rağmen ölüm oranı düşük seviyelerde. Güney Kore'de şu anda iş yerleri için 23.00 sınırı var, özel buluşmalarda da toplamda 6 kişinin bir arada olmasına izin veriliyor. 21 Mart'tan itibaren aşısı tam olan ziyaretçiler için karantina şartı da kalkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/guney-kore-5-11-yas-arasi-cocuklari-asilamaya-basliyor-1054698451.html
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güney kore, vaka, koronavirüs, omicron
Güney Kore'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
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Koronavirüsün Omicron varyantı hâlâ tehlike teşkil etmesine rağmen tedbirleri gevşetmeyi sürdüren Güney Kore'de günlük 400 binden fazla vakayla yeni rekor kırıldı.
Güney Kore sağlık yetkilileri 400 bin 741 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Üst düzey sağlık yetkilisi Sohn Young-rae bunun karşı karşıya oldukları 'son büyük zorluk' olduğunu belirtip hükümetin bu rekor sayıları öngördüğünü ve yakında pik noktasının geride kalacağına inandıklarını söyledi.
52 milyon nüfuslu ülkede vaka sayısının fazlalığına rağmen ölüm oranı düşük seviyelerde.
Güney Kore'de şu anda iş yerleri için 23.00 sınırı var, özel buluşmalarda da toplamda 6 kişinin bir arada olmasına izin veriliyor. 21 Mart'tan itibaren aşısı tam olan ziyaretçiler için karantina şartı da kalkıyor.