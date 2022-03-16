https://tr.sputniknews.com/20220316/halk-ekmekte-pidenin-fiyati-3-lira-oldu-1054764858.html

Halk Ekmek'te pidenin fiyatı 3 lira oldu

Halk Ekmek'te pidenin fiyatı 3 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin 3 TL'den satılacağını duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:52+0300

2022-03-16T12:52+0300

2022-03-16T12:52+0300

ekonomi

pide

istanbul

ramazan pidesi

gıda fiyatları

ekrem imamoğlu

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İstanbul Fırıncılar Odası 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Halk Ekmek'te satılacak Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" dedi.

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pide, istanbul, ramazan pidesi, gıda fiyatları, ekrem imamoğlu