https://tr.sputniknews.com/20220316/halk-ekmekte-pidenin-fiyati-3-lira-oldu-1054764858.html
Halk Ekmek'te pidenin fiyatı 3 lira oldu
Halk Ekmek'te pidenin fiyatı 3 lira oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin 3 TL'den satılacağını duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:52+0300
2022-03-16T12:52+0300
2022-03-16T12:52+0300
ekonomi
pide
istanbul
ramazan pidesi
gıda fiyatları
ekrem imamoğlu
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İstanbul Fırıncılar Odası 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Halk Ekmek'te satılacak Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/pide-malzemesinde-domuz-eti-cikan-pideci-bize-tuzak-kuruldu-1054490716.html
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pide, istanbul, ramazan pidesi, gıda fiyatları, ekrem imamoğlu
Halk Ekmek'te pidenin fiyatı 3 lira oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin 3 TL'den satılacağını duyurdu.
İstanbul Fırıncılar Odası 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Halk Ekmek'te satılacak Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" dedi.