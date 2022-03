https://tr.sputniknews.com/20220316/hasan-can-kaya-seyircimin-cast-oldugunu-ispatlasinlar-programi-veririm-1054766324.html

Hasan Can Kaya: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar, programı veririm

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar programı seyircilerinin gerçek olmadığı iddiası üzerine resti çekti... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T13:20+0300

2022-03-16T13:20+0300

2022-03-16T13:25+0300

Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programını sunan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, TV100'de yayınlanan 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Programıyla gündemden düşmeyen Kaya, seyircilerinin oyunculuk ajansından getirildiği iddiasına cevap verdi.Programına katılan herkesin gerçek seyircisi olduğunu söyleyen Hasan Can Kaya, "Seyircilerimin bırak cast olmasını bir kişi de çıkıp 'Hasan Can'ın ekibinden bana şu cümleyi dedirttiler' desin ben programımı veririm. 100. bölümü çektik. O cümleyi o cevabı nasıl verdi diyenler oluyor. Benim zaten işim bu. Bu herkesin yapamayacağı bir durum. Bizim işimizde hep bir hile arama var. Eleştirmek isteyen her zaman bir şey bulur zaten" dedi.'Kaygının sonu yok ama yaşamamaya çalışıyorum'Hasan Can Kaya, Candaş Tolga Işık'ın "Sansür kaygısı var mı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti:

