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Hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan kadın, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı
Hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan kadın, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı
Bursa'da girdikleri evin sahibi tarafından fark edildiklerini anlayan 2 kadın hırsız, kaçmaya çalışsa da ev sahibinin takibi sonucu yakalandı. Polis tarafından... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:44+0300
2022-03-16T20:21+0300
türkiye
bursa
inegöl
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Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl'de hırsızlık için kapıyı zorlayarak içeri giren 2 kadın, ev sahibi Ahmet B. ile göz göze geldi. Kadınlar adamın yakalayamayacağını düşünerek kaçmaya başladı. Ev sahibi ise, gözlerini üzerinden ayırmadığı 2 kadını otomobiliyle takip etmeye başladı. Ahmet B., bu esnada dolmuşa binen 2 kişinin yakalanması için polisten de yardım istedi. Polis ekipleri ile telefon irtibatında olan ev sahibi, otobüsün güzergahı ile alakalı bilgiler verdi. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından duran halk otobüsünden inen şüphelilerden hamile olan Alev Ç. ve Gülistan A. (31), polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan 2 kadından Alev Ç.'nin, ekip otosuna bindirildiği sırada 'Doğuracağım ben' diyerek kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Yaşanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Şüpheli 2 kadının 2 gün önce de Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Caddesi üzerindeki sitede bulunan daireden para ve ziynet eşyalarını çalıp gittikleri anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
türkiye
bursa
inegöl
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bursa, inegöl, hamile

Hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan kadın, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı

19:44 16.03.2022 (güncellendi: 20:21 16.03.2022)
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW570240Hırsızlık yapan kadın
Hırsızlık yapan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW570240
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Bursa'da girdikleri evin sahibi tarafından fark edildiklerini anlayan 2 kadın hırsız, kaçmaya çalışsa da ev sahibinin takibi sonucu yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kadınlardan biri, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalışsa da fayda etmedi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl'de hırsızlık için kapıyı zorlayarak içeri giren 2 kadın, ev sahibi Ahmet B. ile göz göze geldi. Kadınlar adamın yakalayamayacağını düşünerek kaçmaya başladı. Ev sahibi ise, gözlerini üzerinden ayırmadığı 2 kadını otomobiliyle takip etmeye başladı. Ahmet B., bu esnada dolmuşa binen 2 kişinin yakalanması için polisten de yardım istedi. Polis ekipleri ile telefon irtibatında olan ev sahibi, otobüsün güzergahı ile alakalı bilgiler verdi. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından duran halk otobüsünden inen şüphelilerden hamile olan Alev Ç. ve Gülistan A. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan 2 kadından Alev Ç.'nin, ekip otosuna bindirildiği sırada 'Doğuracağım ben' diyerek kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Yaşanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Şüpheli 2 kadının 2 gün önce de Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Caddesi üzerindeki sitede bulunan daireden para ve ziynet eşyalarını çalıp gittikleri anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
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