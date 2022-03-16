https://tr.sputniknews.com/20220316/hirsizlik-yaptigi-icin-gozaltina-alinan-kadin-doguracagim-diyerek-kurtulmaya-calisti-1054785956.html

Hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan kadın, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı

Hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan kadın, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı

Bursa'da girdikleri evin sahibi tarafından fark edildiklerini anlayan 2 kadın hırsız, kaçmaya çalışsa da ev sahibinin takibi sonucu yakalandı. Polis tarafından... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T19:44+0300

2022-03-16T19:44+0300

2022-03-16T20:21+0300

türkiye

bursa

inegöl

hamile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054785799_0:160:952:696_1920x0_80_0_0_396d4f4b6dcc3ef5e7023e3d48939024.jpg

Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl'de hırsızlık için kapıyı zorlayarak içeri giren 2 kadın, ev sahibi Ahmet B. ile göz göze geldi. Kadınlar adamın yakalayamayacağını düşünerek kaçmaya başladı. Ev sahibi ise, gözlerini üzerinden ayırmadığı 2 kadını otomobiliyle takip etmeye başladı. Ahmet B., bu esnada dolmuşa binen 2 kişinin yakalanması için polisten de yardım istedi. Polis ekipleri ile telefon irtibatında olan ev sahibi, otobüsün güzergahı ile alakalı bilgiler verdi. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından duran halk otobüsünden inen şüphelilerden hamile olan Alev Ç. ve Gülistan A. (31), polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan 2 kadından Alev Ç.'nin, ekip otosuna bindirildiği sırada 'Doğuracağım ben' diyerek kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Yaşanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Şüpheli 2 kadının 2 gün önce de Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Caddesi üzerindeki sitede bulunan daireden para ve ziynet eşyalarını çalıp gittikleri anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

türkiye

bursa

inegöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, inegöl, hamile