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İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha rekor kırdı
İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha rekor kırdı
Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon nedeniyle ardından savaş nedeniyle İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha en yüksek seviyelere ulaştı 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:27+0300
2022-03-16T19:27+0300
ekonomi
ingiltere
akaryakıt
zam
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İngiliz Otomobil Derneği'nden (RAC) yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.64 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1.76 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı bildirildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RAC Akaryakıt Piyasası Sözcüsü Simon Williamson, “Perakendecilerin bir sonraki satın alımda toptan yakıt fiyatlarındaki son indirimleri sürücülere aktarmaya başlayacağı konusunda umutluyuz.” ifadesini kullandı. Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik peş peşe yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından geçen hafta brent petrolün varil fiyatı 139 dolara kadar ulaşarak son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99.91 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2.31 artışla 102.22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98.25 dolardan alıcı buldu.
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ingiltere, akaryakıt, zam

İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha rekor kırdı

19:27 16.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon nedeniyle ardından savaş nedeniyle İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha en yüksek seviyelere ulaştı
İngiliz Otomobil Derneği'nden (RAC) yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1.64 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1.76 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RAC Akaryakıt Piyasası Sözcüsü Simon Williamson, “Perakendecilerin bir sonraki satın alımda toptan yakıt fiyatlarındaki son indirimleri sürücülere aktarmaya başlayacağı konusunda umutluyuz.” ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik peş peşe yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından geçen hafta brent petrolün varil fiyatı 139 dolara kadar ulaşarak son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Dün 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99.91 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2.31 artışla 102.22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98.25 dolardan alıcı buldu.
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