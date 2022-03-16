https://tr.sputniknews.com/20220316/intel-avrupada-yeni-cip-fabrikasi-icin-almanyayi-secti--1054757745.html

Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti

Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Almanya'da 17 milyar euro'luk bir çip fabrikası kuracak. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T10:43+0300

2022-03-16T10:43+0300

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ekonomi

intel

çip

almanya

fabrika

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Intel, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı için 80 milyar euro'luk yatırım planının ilk detaylarını açıkladı. Buna göre, ABD'li şirket, küresel otomobil üretiminde önemli rol oynayan Almanya'da 17 milyar euro'luk bir çip fabrikası kuracak. Intel, ayrıca, İrlanda'daki mevcut çip fabrikasını, Fransa'daki tasarım ve AR-GE merkezini ve İtalya'daki paketleme tesisini güçlendirmek için toplam 16 milyar euro harcayacak. Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak çip fabrikasının inşaatına gelecek yılın ilk yarısında başlanması ve üretimin 2027'nin sonunda devreye alınması planlanıyor. Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar euro'ya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.

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intel, çip, almanya, fabrika