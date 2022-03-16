https://tr.sputniknews.com/20220316/intel-avrupada-yeni-cip-fabrikasi-icin-almanyayi-secti--1054757745.html
Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti
Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Almanya'da 17 milyar euro'luk bir çip fabrikası kuracak. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T10:43+0300
2022-03-16T10:43+0300
2022-03-16T10:44+0300
ekonomi
intel
çip
almanya
fabrika
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Intel, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı için 80 milyar euro'luk yatırım planının ilk detaylarını açıkladı. Buna göre, ABD'li şirket, küresel otomobil üretiminde önemli rol oynayan Almanya'da 17 milyar euro'luk bir çip fabrikası kuracak. Intel, ayrıca, İrlanda'daki mevcut çip fabrikasını, Fransa'daki tasarım ve AR-GE merkezini ve İtalya'daki paketleme tesisini güçlendirmek için toplam 16 milyar euro harcayacak. Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak çip fabrikasının inşaatına gelecek yılın ilk yarısında başlanması ve üretimin 2027'nin sonunda devreye alınması planlanıyor. Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak. Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar euro'ya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.
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intel, çip, almanya, fabrika
Intel, Avrupa'da yeni çip fabrikası için Almanya'yı seçti
10:43 16.03.2022 (güncellendi: 10:44 16.03.2022) Abone ol
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel, Almanya'da 17 milyar euro'luk bir çip fabrikası kuracak.
Intel, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yarı iletkenlerin AR-GE ve imalatı için 80 milyar euro'luk yatırım planının ilk detaylarını açıkladı. Buna göre, ABD'li şirket, küresel otomobil üretiminde önemli rol oynayan Almanya'da 17 milyar euro'luk bir çip fabrikası kuracak.
Intel, ayrıca, İrlanda'daki mevcut çip fabrikasını, Fransa'daki tasarım ve AR-GE merkezini ve İtalya'daki paketleme tesisini güçlendirmek için toplam 16 milyar euro harcayacak.
Doğu Almanya'daki Magdeburg kentinde kurulacak çip fabrikasının inşaatına gelecek yılın ilk yarısında başlanması ve üretimin 2027'nin sonunda devreye alınması planlanıyor.
Fabrikanın inşaatında 7 bin, fabrika tamamlandığında ise 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Şirket, Eylül 2021'de, gelecek 10 yıl içinde Avrupa'ya 80 milyar euro'ya kadar yatırım yapabileceğini duyurmuştu.