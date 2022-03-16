https://tr.sputniknews.com/20220316/iranin-casuslukla-sucladigi-cifte-vatandas-nazanin-zaghari-serbest-birakildi-1054771170.html
İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari serbest bırakıldı
İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari serbest bırakıldı
İran'ın casuslukla suçladığı İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakıldığı ve şu anda İngiltere'ye dönmek üzere havaalanında... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T14:48+0300
2022-03-16T14:48+0300
2022-03-16T14:49+0300
dünya
iran
ingiltere
casus
nazanin zaghari-ratcliffe
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Casusluk suçlamasıyla 2016'dan bu yana İran'da tutulan Nazanin'in, yine kendisi gibi İran-İngiltere çifte vatandaşı olan ve hapse mahkum edilen Enuşe Aşuri ile birlikte İran'dan ayrılmak üzere havaalanına geçtikleri belirtildi. İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak, bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında 'rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek' iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.
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İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari serbest bırakıldı
14:48 16.03.2022 (güncellendi: 14:49 16.03.2022) Abone ol
İran'ın casuslukla suçladığı İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakıldığı ve şu anda İngiltere'ye dönmek üzere havaalanında olduğu açıklandı.
Casusluk suçlamasıyla 2016'dan bu yana İran'da tutulan Nazanin'in, yine kendisi gibi İran-İngiltere çifte vatandaşı olan ve hapse mahkum edilen Enuşe Aşuri ile birlikte İran'dan ayrılmak üzere havaalanına geçtikleri belirtildi.
İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü.
Ancak, bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında 'rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek' iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.