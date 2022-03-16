https://tr.sputniknews.com/20220316/iranin-casuslukla-sucladigi-cifte-vatandas-nazanin-zaghari-serbest-birakildi-1054771170.html

İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari serbest bırakıldı

İran'ın casuslukla suçladığı çifte vatandaş Nazanin Zaghari serbest bırakıldı

İran'ın casuslukla suçladığı İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakıldığı ve şu anda İngiltere'ye dönmek üzere havaalanında... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T14:48+0300

2022-03-16T14:48+0300

2022-03-16T14:49+0300

dünya

iran

ingiltere

casus

nazanin zaghari-ratcliffe

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Casusluk suçlamasıyla 2016'dan bu yana İran'da tutulan Nazanin'in, yine kendisi gibi İran-İngiltere çifte vatandaşı olan ve hapse mahkum edilen Enuşe Aşuri ile birlikte İran'dan ayrılmak üzere havaalanına geçtikleri belirtildi. İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan İran-İngiltere çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak, bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında 'rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek' iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürülmüş fakat geçen hafta temyizi kaybetmişti.

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iran, ingiltere, casus, nazanin zaghari-ratcliffe