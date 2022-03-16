https://tr.sputniknews.com/20220316/israil-ukraynalilarin-gocmen-olarak-girislerini-yasakladi-sadece-ozel-izni-olanlar-gidecek-1054763900.html
İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek
İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail sadece özel izinle olmak üzere en fazla 5 bin Ukraynalıyı kabul edecek ve göçmenlerin... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:32+0300
2022-03-16T12:32+0300
2022-03-16T12:32+0300
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ukrayna
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Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Ukrayna vatandaşlarının girişler için başvuru yapıp İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaları gerektiğini açıkladı. İzinler, öncelikli kategorilerdeki kişilere verilecek.Uçuşlar sırasında da bu özel iznin olması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, kısıtlamaların Ukraynalı turistler için de geçerli olduğu kaydedildi.Ukraynalı turistler şimdi bir engel olmaksızın İsrail’e gidemeyecek.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, kararı dostane olmayan ve derhal düzeltilmesi gereken bir adım olarak değerlendirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-ukrayna-ile-baris-gorusmeleri-kolay-olmuyor-ancak-uzlasi-icin-umut-var-1054760011.html
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İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek
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Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail sadece özel izinle olmak üzere en fazla 5 bin Ukraynalıyı kabul edecek ve göçmenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.
Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Ukrayna vatandaşlarının girişler için başvuru yapıp İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaları gerektiğini açıkladı. İzinler, öncelikli kategorilerdeki kişilere verilecek.
Uçuşlar sırasında da bu özel iznin olması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, kısıtlamaların Ukraynalı turistler için de geçerli olduğu kaydedildi.
Ukraynalı turistler şimdi bir engel olmaksızın İsrail’e gidemeyecek.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, kararı dostane olmayan ve derhal düzeltilmesi gereken bir adım olarak değerlendirdi.