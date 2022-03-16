Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/israil-ukraynalilarin-gocmen-olarak-girislerini-yasakladi-sadece-ozel-izni-olanlar-gidecek-1054763900.html
İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek
İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail sadece özel izinle olmak üzere en fazla 5 bin Ukraynalıyı kabul edecek ve göçmenlerin... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:32+0300
2022-03-16T12:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
israil
izin
sığınmacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054763864_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_58fb35dd37efad4ebb7406270e7f61de.jpg
Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Ukrayna vatandaşlarının girişler için başvuru yapıp İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaları gerektiğini açıkladı. İzinler, öncelikli kategorilerdeki kişilere verilecek.Uçuşlar sırasında da bu özel iznin olması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, kısıtlamaların Ukraynalı turistler için de geçerli olduğu kaydedildi.Ukraynalı turistler şimdi bir engel olmaksızın İsrail’e gidemeyecek.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, kararı dostane olmayan ve derhal düzeltilmesi gereken bir adım olarak değerlendirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-ukrayna-ile-baris-gorusmeleri-kolay-olmuyor-ancak-uzlasi-icin-umut-var-1054760011.html
ukrayna
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054763864_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_468da04a14f1236e871c465633fccfa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, israil, izin, sığınmacı

İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek

12:32 16.03.2022
© REUTERSUkraynalı sığınmacılar
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS
Abone olGoogle news
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail sadece özel izinle olmak üzere en fazla 5 bin Ukraynalıyı kabul edecek ve göçmenlerin ülkeye girişine izin vermeyecek.
Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Ukrayna vatandaşlarının girişler için başvuru yapıp İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaları gerektiğini açıkladı. İzinler, öncelikli kategorilerdeki kişilere verilecek.
Uçuşlar sırasında da bu özel iznin olması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, kısıtlamaların Ukraynalı turistler için de geçerli olduğu kaydedildi.
Ukraynalı turistler şimdi bir engel olmaksızın İsrail’e gidemeyecek.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, kararı dostane olmayan ve derhal düzeltilmesi gereken bir adım olarak değerlendirdi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu bakıyoruz
11:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала