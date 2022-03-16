https://tr.sputniknews.com/20220316/israil-ukraynalilarin-gocmen-olarak-girislerini-yasakladi-sadece-ozel-izni-olanlar-gidecek-1054763900.html

İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek

İsrail, Ukraynalıların göçmen olarak girişlerini yasakladı: Sadece özel izni olanlar gidecek

Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İsrail sadece özel izinle olmak üzere en fazla 5 bin Ukraynalıyı kabul edecek ve göçmenlerin... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:32+0300

2022-03-16T12:32+0300

2022-03-16T12:32+0300

ukrayna krizi

ukrayna

israil

izin

sığınmacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054763864_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_58fb35dd37efad4ebb7406270e7f61de.jpg

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Ukrayna vatandaşlarının girişler için başvuru yapıp İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaları gerektiğini açıkladı. İzinler, öncelikli kategorilerdeki kişilere verilecek.Uçuşlar sırasında da bu özel iznin olması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, kısıtlamaların Ukraynalı turistler için de geçerli olduğu kaydedildi.Ukraynalı turistler şimdi bir engel olmaksızın İsrail’e gidemeyecek.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, kararı dostane olmayan ve derhal düzeltilmesi gereken bir adım olarak değerlendirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-ukrayna-ile-baris-gorusmeleri-kolay-olmuyor-ancak-uzlasi-icin-umut-var-1054760011.html

ukrayna

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, israil, izin, sığınmacı