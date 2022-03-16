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İsrail’de kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul’da yakalandı
İsrail’de kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul’da yakalandı
İsrail’de İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı İsrail kökenli bir mafya lideri Türkiye’de yakalandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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israil
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İsrail Emniyet İrtibat Görevlilerince, İsrail adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Omre Oda (31), İstanbul’da yakalandı.İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Oda’nın Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı tespit edildi. Omre Oda’nın, ülkesinde 2017-2019 yılları arasında örgütlü suçlar çerçevesinde işlemiş olduğu cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasssaruf yasağı, şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, Cinayet veya Şantaj Amacıyla Kaçırma, Patlayıcı Madde ile Mülkü Yok Etmeye Teşebbüs ve Dolandırıcılık suçları ile ilgili hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.Bahse konu şahıs belirtilen adreste İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Omre Oda, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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israil
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israil, türkiye, interpol

İsrail’de kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul’da yakalandı

07:16 16.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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İsrail’de İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı İsrail kökenli bir mafya lideri Türkiye’de yakalandı.
İsrail Emniyet İrtibat Görevlilerince, İsrail adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Omre Oda (31), İstanbul’da yakalandı.
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Oda’nın Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı tespit edildi. Omre Oda’nın, ülkesinde 2017-2019 yılları arasında örgütlü suçlar çerçevesinde işlemiş olduğu cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, mülkte tasssaruf yasağı, şantaj, tehdit yoluyla şantaj, suç için komplo kurmak, ateşli silahlar yasasına muhalefet, Cinayet veya Şantaj Amacıyla Kaçırma, Patlayıcı Madde ile Mülkü Yok Etmeye Teşebbüs ve Dolandırıcılık suçları ile ilgili hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Bahse konu şahıs belirtilen adreste İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Omre Oda, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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