Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220316/istanbulda-55-bin-litre-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1054756410.html
İstanbul'da 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:35+0300
2022-03-16T09:35+0300
türkiye
akaryakıt
kaçak
kaçakçılık
istanbul
jandarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054756260_0:5:1415:800_1920x0_80_0_0_8e39249d0115033b621302570e0c6435.jpg
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, elde ettikleri binlerce litre kaçak akaryakıtı açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere yükleyerek piyasaya süren 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların, dağıtım yaptıkları gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; E.K. ve S.B. isimli şahısların İstanbul genelinde bulunan tır parklarına tanker vasıtasıyla kaçak akaryakıt getirerek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; tır parklarına kaçak akaryakıtı taşıyan tankerlerin, Kartal’da bulunan bir gemi söküm sahasına sık sık giriş çıkış yaptığı belirlendi.Gemilerden teknelere, teknelerden tankerlereAraştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri; kaçak akaryakıtın açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere aktarıldığını, gemi söküm sahasına gelen teknelerden de tankerlere yüklenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.Toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiOperasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri; gemilerde depoladıkları kaçak akaryakıtı, pompa ve borular vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.’yi suçüstü yakaladı. Gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Yakalanan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220228/mersinde-12-ton-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1054291577.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054756260_121:0:1188:800_1920x0_80_0_0_b4af4dbcdbb5f553b5c4d610318f44d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akaryakıt, kaçak, kaçakçılık, istanbul, jandarma

İstanbul'da 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

09:35 16.03.2022
© İHAİstanbul'da 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, elde ettikleri binlerce litre kaçak akaryakıtı açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere yükleyerek piyasaya süren 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların, dağıtım yaptıkları gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; E.K. ve S.B. isimli şahısların İstanbul genelinde bulunan tır parklarına tanker vasıtasıyla kaçak akaryakıt getirerek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; tır parklarına kaçak akaryakıtı taşıyan tankerlerin, Kartal’da bulunan bir gemi söküm sahasına sık sık giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Gemilerden teknelere, teknelerden tankerlere

Araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma ekipleri; kaçak akaryakıtın açıkta bulunan gemilerden küçük teknelere aktarıldığını, gemi söküm sahasına gelen teknelerden de tankerlere yüklenerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri; gemilerde depoladıkları kaçak akaryakıtı, pompa ve borular vasıtasıyla tanker ve plastik tanklara yükleyen E.K. ve S.B.’yi suçüstü yakaladı. Gemi söküm sahasında yapılan aramalarda; 30 bin litre kaçak motorin ile 25 bin litre fuel-oil olmak üzere toplam 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahıs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
TÜRKİYE
Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
28 Şubat, 13:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала