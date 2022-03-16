https://tr.sputniknews.com/20220316/izmirde-gokyuzu-kizila-boyandi-1054764526.html

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T12:44+0300

2022-03-16T12:44+0300

2022-03-16T12:44+0300

yaşam

izmir

kızıl

gökyüzü

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İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210603/erzurumda-gokyuzu-kizila-burundu-1044652269.html

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izmir, kızıl, gökyüzü