https://tr.sputniknews.com/20220316/izmirde-gokyuzu-kizila-boyandi-1054764526.html
İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı
İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı
İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:44+0300
2022-03-16T12:44+0300
2022-03-16T12:44+0300
yaşam
izmir
kızıl
gökyüzü
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İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210603/erzurumda-gokyuzu-kizila-burundu-1044652269.html
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izmir, kızıl, gökyüzü
İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı
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İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.
İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı.
Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.