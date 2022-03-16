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İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı
İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı
İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:44+0300
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yaşam
izmir
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İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210603/erzurumda-gokyuzu-kizila-burundu-1044652269.html
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izmir, kızıl, gökyüzü

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı

12:44 16.03.2022
© İHAİzmir'de gökyüzü kızıla boyandı
İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
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İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.
İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı.
Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.
Erzurum kızıl gökyüzü-hava olayı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2021
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Erzurum'da akşam saatlerinde gökyüzü kızıla büründü
3 Haziran 2021, 16:17
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