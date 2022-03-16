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https://tr.sputniknews.com/20220316/japonyada-73-buyuklugunde-deprem-1054781276.html
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'nın kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında tsunami uyarısında bulunuldu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T17:51+0300
2022-03-16T17:51+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya

Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

17:51 16.03.2022
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Japonya'nın kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında tsunami uyarısında bulunuldu.
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