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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/kremlin-avusturya-ya-da-isvec-modeli-tarafsizlik-ukraynayla-gorusmelerimizde-uzlasi-sayilabilir-1054766723.html
Kremlin: Avusturya ya da İsveç modeli tarafsızlık, Ukrayna’yla görüşmelerimizde uzlaşı sayılabilir
Kremlin: Avusturya ya da İsveç modeli tarafsızlık, Ukrayna’yla görüşmelerimizde uzlaşı sayılabilir
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’ya Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan, ancak askeri güçlerden arındırılmış ülke statüsünün verilmesinin bir uzlaşı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:28+0300
2022-03-16T14:28+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
ukrayna
tarafsız
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelere ve Moskova'nın taleplerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Ukrayna’ya, Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan, ancak yabancı askeri üslerin ve güçlerin bulunmadığı ülke statüsü verilmesinin Kremlin için tatmin edici bir sonuç olup olmadığı sorusuna Peskov, "Bu seçenek şu an (Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde) ele alınıyor. Bunun belli bir uzlaşı olduğu düşünülebilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/nato-ulkelerinin-savunma-bakanlari-toplandi-1054766053.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, tarafsız, müzakere

Kremlin: Avusturya ya da İsveç modeli tarafsızlık, Ukrayna’yla görüşmelerimizde uzlaşı sayılabilir

13:28 16.03.2022 (güncellendi: 14:28 16.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’ya Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan, ancak askeri güçlerden arındırılmış ülke statüsünün verilmesinin bir uzlaşı olarak görülebileceğini kaydetti. Ukrayna’nın böyle bir statüye sahip olması olasılığı, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ele alınan formüllerden biri olarak öne çıkıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelere ve Moskova'nın taleplerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ukrayna’ya, Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan, ancak yabancı askeri üslerin ve güçlerin bulunmadığı ülke statüsü verilmesinin Kremlin için tatmin edici bir sonuç olup olmadığı sorusuna Peskov, "Bu seçenek şu an (Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde) ele alınıyor. Bunun belli bir uzlaşı olduğu düşünülebilir” dedi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
Ukrayna krizi
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
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