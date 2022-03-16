https://tr.sputniknews.com/20220316/kremlin-avusturya-ya-da-isvec-modeli-tarafsizlik-ukraynayla-gorusmelerimizde-uzlasi-sayilabilir-1054766723.html

Kremlin: Avusturya ya da İsveç modeli tarafsızlık, Ukrayna’yla görüşmelerimizde uzlaşı sayılabilir

Kremlin: Avusturya ya da İsveç modeli tarafsızlık, Ukrayna’yla görüşmelerimizde uzlaşı sayılabilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’ya Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan, ancak askeri güçlerden arındırılmış ülke statüsünün verilmesinin bir uzlaşı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T13:28+0300

2022-03-16T13:28+0300

2022-03-16T14:28+0300

kremlin

ukrayna krizi

dmitriy peskov

ukrayna

tarafsız

müzakere

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelere ve Moskova'nın taleplerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Ukrayna’ya, Avusturya ya da İsveç gibi kendi ordusu olan, ancak yabancı askeri üslerin ve güçlerin bulunmadığı ülke statüsü verilmesinin Kremlin için tatmin edici bir sonuç olup olmadığı sorusuna Peskov, "Bu seçenek şu an (Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde) ele alınıyor. Bunun belli bir uzlaşı olduğu düşünülebilir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/nato-ulkelerinin-savunma-bakanlari-toplandi-1054766053.html

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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, tarafsız, müzakere