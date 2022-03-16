https://tr.sputniknews.com/20220316/kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-atesledi-firlatma-basarisiz-oldu-1054753702.html
Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir füze' ateşledi: Fırlatma başarısız oldu
Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir füze' ateşledi: Fırlatma başarısız oldu
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir füzeyi' ateşlediğini, ancak fırlatmanın başarısız olduğunu duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T04:31+0300
2022-03-16T04:31+0300
2022-03-16T04:35+0300
dünya
kuzey kore
füze
füze denemesi
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Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirdiği ve fırlatmanın başarısız olduğu bildirildi.Japon Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğuna inanılan bir füze fırlatmış olabileceğini söyledi. Japonya başbakanının ofisinde bir acil müdahale merkezi kurulduğu belirtildi.Güney Kore ordusu, fırlatmanın başarısız olduğunu açıkladı.Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı onuncu füze denemesi olduğu belirtildi.
kuzey kore
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kuzey kore, füze, füze denemesi
Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir füze' ateşledi: Fırlatma başarısız oldu
04:31 16.03.2022 (güncellendi: 04:35 16.03.2022) Abone ol
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir füzeyi' ateşlediğini, ancak fırlatmanın başarısız olduğunu duyurdu.
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirdiği ve fırlatmanın başarısız olduğu bildirildi.
Japon Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğuna inanılan bir füze fırlatmış olabileceğini söyledi. Japonya başbakanının ofisinde bir acil müdahale merkezi kurulduğu belirtildi.
Güney Kore ordusu, fırlatmanın başarısız olduğunu açıkladı.
Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı onuncu füze denemesi olduğu belirtildi.