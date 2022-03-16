https://tr.sputniknews.com/20220316/kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-atesledi-firlatma-basarisiz-oldu-1054753702.html

Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir füze' ateşledi: Fırlatma başarısız oldu

Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir füze' ateşledi: Fırlatma başarısız oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir füzeyi' ateşlediğini, ancak fırlatmanın başarısız olduğunu duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T04:31+0300

2022-03-16T04:31+0300

2022-03-16T04:35+0300

dünya

kuzey kore

füze

füze denemesi

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Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirdiği ve fırlatmanın başarısız olduğu bildirildi.Japon Savunma Bakanlığı kaynakları, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğuna inanılan bir füze fırlatmış olabileceğini söyledi. Japonya başbakanının ofisinde bir acil müdahale merkezi kurulduğu belirtildi.Güney Kore ordusu, fırlatmanın başarısız olduğunu açıkladı.Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı onuncu füze denemesi olduğu belirtildi.

kuzey kore

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kuzey kore, füze, füze denemesi