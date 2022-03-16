https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-harekatimizin-hedefi-ukraynanin-silahsizlandirilmasi-ve-fasist-ideolojiden-temizlenmesi-1054773602.html

Lavrov: Ankara, ABD sömürgelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlara katılmadı

Lavrov: Ankara, ABD sömürgelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlara katılmadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğine işaret ederek, Ankara'nın Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmadığına... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T15:41+0300

2022-03-16T15:41+0300

2022-03-16T16:17+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

rusya

türkiye

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054774519_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_14265e544e931a44b0d9026928d4d5ed.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.Türkiye'nin Ukrayna'daki durum konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirten Lavrov, "Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece dengeli. ABD sömürgeleri tarafından Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadı" dedi.Lavrov, Çavuşoğlu ile kendisinin Türk ve Rus temsilcilerin sıkça görüşmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı, ayrıca, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz ve kendi istikametimizde ortak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.Lavrov, "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" dedi.Soru- cevap kısmında Sputnik muhabirinin sorusunu da yanıtlayan Lavrov, Moskova'nın Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Antalya'da yapılan üçlü formattaki görüşmelere devam etmeye hazır olduğunun ama sırf görüşme için görüşme düzenlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.'Putin-Zelenskiy görüşmesinin organize edilmesini ele almadık' Lavrov, bir soru üzerine Çavuşoğlu'yla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize edilmesini ele almadıklarını söyledi.Putin-Zelenskiy görüşmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını kaydeden Lavrov, "Rusya, Ukrayna tarafıyla sadece sorunların çözümü için somut sonuçlar verecek görüşmeler konusunda mutabakat yapacak" değerlendirmesini yaptı.Lavrov, "Sırf görüşme yapmak için görüşme yapmayacaklarının ve devlet başkanlarının temasının şu anda iki heyet tarafından üzerinde çalışılan, varılmış mutabakatları pekiştirecek bir görüşme olacağının anlaşılması koşuluyla Putin-Zelenskiy görüşmesinin organize edilmesi için hiçbir engel yok" dedi.Öte yandan Lavrov, Moskova'nın Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Antalya'da yapılan üçlü formattaki görüşmelere devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili de konuşan Lavrov, baştan beri yardımcı olmaya çalıştıklarını ama Ukrayna'nın sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'nun yarın Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla yapacağı görüşmede Ukraynalı militanların sivilleri bloke etmesi konusunu gündeme getireceğini umduğunu kaydederek, Rusya'nın Batı'yla istişarelerde sivillere ateş açılan vakaların kabul edilemez olduğuna özellikle dikkat çektiğini anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220316/cavusoglu-tansiyonun-dusurulmesi-uzerimize-duseni-yaptik-1054773832.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya, türkiye, ukrayna