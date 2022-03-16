Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-harekatimizin-hedefi-ukraynanin-silahsizlandirilmasi-ve-fasist-ideolojiden-temizlenmesi-1054773602.html
Lavrov: Ankara, ABD sömürgelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlara katılmadı
Lavrov: Ankara, ABD sömürgelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlara katılmadı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğine işaret ederek, Ankara'nın Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmadığına... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T15:41+0300
2022-03-16T16:17+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
rusya
türkiye
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054774519_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_14265e544e931a44b0d9026928d4d5ed.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.Türkiye'nin Ukrayna'daki durum konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirten Lavrov, "Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece dengeli. ABD sömürgeleri tarafından Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadı" dedi.Lavrov, Çavuşoğlu ile kendisinin Türk ve Rus temsilcilerin sıkça görüşmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı, ayrıca, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz ve kendi istikametimizde ortak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.Lavrov, "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" dedi.Soru- cevap kısmında Sputnik muhabirinin sorusunu da yanıtlayan Lavrov, Moskova'nın Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Antalya'da yapılan üçlü formattaki görüşmelere devam etmeye hazır olduğunun ama sırf görüşme için görüşme düzenlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.'Putin-Zelenskiy görüşmesinin organize edilmesini ele almadık' Lavrov, bir soru üzerine Çavuşoğlu'yla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize edilmesini ele almadıklarını söyledi.Putin-Zelenskiy görüşmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını kaydeden Lavrov, "Rusya, Ukrayna tarafıyla sadece sorunların çözümü için somut sonuçlar verecek görüşmeler konusunda mutabakat yapacak" değerlendirmesini yaptı.Lavrov, "Sırf görüşme yapmak için görüşme yapmayacaklarının ve devlet başkanlarının temasının şu anda iki heyet tarafından üzerinde çalışılan, varılmış mutabakatları pekiştirecek bir görüşme olacağının anlaşılması koşuluyla Putin-Zelenskiy görüşmesinin organize edilmesi için hiçbir engel yok" dedi.Öte yandan Lavrov, Moskova'nın Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Antalya'da yapılan üçlü formattaki görüşmelere devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili de konuşan Lavrov, baştan beri yardımcı olmaya çalıştıklarını ama Ukrayna'nın sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'nun yarın Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla yapacağı görüşmede Ukraynalı militanların sivilleri bloke etmesi konusunu gündeme getireceğini umduğunu kaydederek, Rusya'nın Batı'yla istişarelerde sivillere ateş açılan vakaların kabul edilemez olduğuna özellikle dikkat çektiğini anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/cavusoglu-tansiyonun-dusurulmesi-uzerimize-duseni-yaptik-1054773832.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054774519_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af0c73f0ffce9f070e2205532b1202e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, rusya, türkiye, ukrayna

Lavrov: Ankara, ABD sömürgelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlara katılmadı

15:41 16.03.2022 (güncellendi: 16:17 16.03.2022)
© REUTERS / MAXIM SHEMETOVMevlüt Çavuşoğlu- Sergey Lavrov
Mevlüt Çavuşoğlu- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğine işaret ederek, Ankara'nın Rusya karşıtı yaptırımlara dahil olmadığına dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin Ukrayna'daki durum konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirten Lavrov, "Ankara pragmatik bir çizgi izliyor. Yaklaşımı son derece dengeli. ABD sömürgeleri tarafından Rusya'ya karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadı" dedi.
Lavrov, Çavuşoğlu ile kendisinin Türk ve Rus temsilcilerin sıkça görüşmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.
Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı, ayrıca, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz ve kendi istikametimizde ortak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Lavrov, "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" dedi.
Soru- cevap kısmında Sputnik muhabirinin sorusunu da yanıtlayan Lavrov, Moskova'nın Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Antalya'da yapılan üçlü formattaki görüşmelere devam etmeye hazır olduğunun ama sırf görüşme için görüşme düzenlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

'Putin-Zelenskiy görüşmesinin organize edilmesini ele almadık'

Lavrov, bir soru üzerine Çavuşoğlu'yla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme organize edilmesini ele almadıklarını söyledi.
Putin-Zelenskiy görüşmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını kaydeden Lavrov, "Rusya, Ukrayna tarafıyla sadece sorunların çözümü için somut sonuçlar verecek görüşmeler konusunda mutabakat yapacak" değerlendirmesini yaptı.
Lavrov, "Sırf görüşme yapmak için görüşme yapmayacaklarının ve devlet başkanlarının temasının şu anda iki heyet tarafından üzerinde çalışılan, varılmış mutabakatları pekiştirecek bir görüşme olacağının anlaşılması koşuluyla Putin-Zelenskiy görüşmesinin organize edilmesi için hiçbir engel yok" dedi.
Öte yandan Lavrov, Moskova'nın Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Antalya'da yapılan üçlü formattaki görüşmelere devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.
Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili de konuşan Lavrov, baştan beri yardımcı olmaya çalıştıklarını ama Ukrayna'nın sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'nun yarın Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla yapacağı görüşmede Ukraynalı militanların sivilleri bloke etmesi konusunu gündeme getireceğini umduğunu kaydederek, Rusya'nın Batı'yla istişarelerde sivillere ateş açılan vakaların kabul edilemez olduğuna özellikle dikkat çektiğini anlattı.
Mevlüt Çavuşoğlu- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
Ukrayna krizi
Çavuşoğlu: Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık
15:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала