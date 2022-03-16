https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-turk-mevkidasi-cavusoglu-ile-bir-araya-gelecek-1054758145.html
Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek
Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Ukrayna krizini görüşeceği açıklandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T10:47+0300
2022-03-16T10:47+0300
2022-03-16T10:47+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün TSİ 14.00'te görüşme gerçekleştirerek.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün (16 Mart) Moskova’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecektir; akabinde ortak basın toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/rusya-disisleri-turkiye-ile-enerji-alanindaki-isbirligini-artirmak-istiyoruz-1054757438.html
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, görüşme
Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Ukrayna krizini görüşeceği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün TSİ 14.00'te görüşme gerçekleştirerek.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün (16 Mart) Moskova’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecektir; akabinde ortak basın toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.