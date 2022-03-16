https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-turk-mevkidasi-cavusoglu-ile-bir-araya-gelecek-1054758145.html

Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Ukrayna krizini görüşeceği açıklandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T10:47+0300

2022-03-16T10:47+0300

2022-03-16T10:47+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün TSİ 14.00'te görüşme gerçekleştirerek.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün (16 Mart) Moskova’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecektir; akabinde ortak basın toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/rusya-disisleri-turkiye-ile-enerji-alanindaki-isbirligini-artirmak-istiyoruz-1054757438.html

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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, görüşme