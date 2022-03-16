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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-turk-mevkidasi-cavusoglu-ile-bir-araya-gelecek-1054758145.html
Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek
Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Ukrayna krizini görüşeceği açıklandı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T10:47+0300
2022-03-16T10:47+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün TSİ 14.00'te görüşme gerçekleştirerek.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün (16 Mart) Moskova’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecektir; akabinde ortak basın toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/rusya-disisleri-turkiye-ile-enerji-alanindaki-isbirligini-artirmak-istiyoruz-1054757438.html
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, görüşme

Lavrov, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek

10:47 16.03.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir araya gelerek Ukrayna krizini görüşeceği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün TSİ 14.00'te görüşme gerçekleştirerek.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün (16 Mart) Moskova’da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecektir; akabinde ortak basın toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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