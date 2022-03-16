https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-ukrayna-ile-baris-gorusmeleri-kolay-olmuyor-ancak-uzlasi-icin-umut-var-1054760011.html

Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var

Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu dile getirdi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T11:23+0300

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sergey lavrov

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

müzakere

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.

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sergey lavrov, rusya, ukrayna, müzakere