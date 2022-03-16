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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-ukrayna-ile-baris-gorusmeleri-kolay-olmuyor-ancak-uzlasi-icin-umut-var-1054760011.html
Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var
Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu dile getirdi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:23+0300
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sergey lavrov
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
müzakere
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, müzakere

Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var

11:23 16.03.2022 (güncellendi: 11:40 16.03.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.
Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.
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