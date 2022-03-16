https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-ukrayna-ile-baris-gorusmeleri-kolay-olmuyor-ancak-uzlasi-icin-umut-var-1054760011.html
Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var
Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu dile getirdi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:23+0300
2022-03-16T11:23+0300
2022-03-16T11:40+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
müzakere
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, müzakere
Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri kolay olmuyor, ancak uzlaşı için umut var
11:23 16.03.2022 (güncellendi: 11:40 16.03.2022) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin zorlu geçtiğini, ancak uzlaşı için belli bir umut olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinde Kiev heyetiyle gerçekleştirilen müzakereleri değerlendirdi.
Lavrov, müzakerelerde iş ruhunun görülmeye başladığını, bunun Ukrayna’nın tarafsız statüsü üzerinde anlaşılabileceğine dair umut verdiğini ifade etti.