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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-ve-cavusoglunun-moskovadaki-gorusmesi-basladi-1054758634.html
Lavrov ile Çavuşoğlu, Moskova’da bir araya geldi
Lavrov ile Çavuşoğlu, Moskova’da bir araya geldi
Moskova'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu ağırlayan Lavrov, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna’da yaşananlar konusundaki pozisyonlarının aynı olmadığını ancak bu... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:42+0300
2022-03-16T14:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.Görüşme öncesi kameralar karşısına geçen iki bakandan Lavrov'un açıklamaları şöyle:Çavuşoğlu ise şunları söyledi:Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek" açıklaması yapmıştı.
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu

Lavrov ile Çavuşoğlu, Moskova’da bir araya geldi

13:42 16.03.2022 (güncellendi: 14:18 16.03.2022)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girMevlüt Çavuşoğlu- Sergey Lavrov
Mevlüt Çavuşoğlu- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / POOL
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Moskova'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu ağırlayan Lavrov, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna’da yaşananlar konusundaki pozisyonlarının aynı olmadığını ancak bu uyuşmazlığa karşın Türkiye’nin çabalarına değer verdiklerini belirtti. Çavuşoğlu da, "Türkiye, Montrö Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmeye devam edecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi.
Görüşme öncesi kameralar karşısına geçen iki bakandan Lavrov'un açıklamaları şöyle:
Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli.
Tabii ki Ankara’nın, Montrö Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerine uyma konusundaki sorumlu yaklaşımını da görüyoruz ve bu yaklaşımına değer veriyoruz.
Dış politikaya gelince, (Çavuşoğlu ile) görüşmemizin kilit konusu, Ukrayna’daki durum olacak. (Türkiye ile Ukrayna konusundaki) pozisyonlarımızın birbirinin aynı olmadığı bir sır değil, fakat buna karşın, mevcut kriz kapsamında yapılması gerekenlere objektif bir biçimde yaklaşmaya çabalayan Türkiye’nin durduğu pozisyona çok değer veriyoruz ve saygı duyuyoruz.
Çavuşoğlu ise şunları söyledi:
Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük.
Türkiye (Rusya-Ukrayna krizinde) başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir.
Türkiye, Montrö Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmeye devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek" açıklaması yapmıştı.
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