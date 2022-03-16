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Malatya'da baltalı ve bıçaklı kavga: Bir ölü, bir ağır yaralı
Malatya'da baltalı ve bıçaklı kavga: Bir ölü, bir ağır yaralı
Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T05:33+0300
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malatya
kavga
bıçak
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.Fındık Mahallesi'nde Mualla Ali Karaoğlan ile Arif Aktaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaoğlan ve Aktaş, balta ve bıçakla birbirlerini yaraladı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Ağır yaralanan Karaoğlan kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Karaoğlan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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malatya, kavga, bıçak, balta

Malatya'da baltalı ve bıçaklı kavga: Bir ölü, bir ağır yaralı

05:33 16.03.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya, ambulans
Malatya, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Fındık Mahallesi'nde Mualla Ali Karaoğlan ile Arif Aktaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaoğlan ve Aktaş, balta ve bıçakla birbirlerini yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Karaoğlan kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karaoğlan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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