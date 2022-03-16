https://tr.sputniknews.com/20220316/malatyada-baltali-ve-bicakli-kavga-bir-olu-bir-agir-yarali-1054754203.html

Malatya'da baltalı ve bıçaklı kavga: Bir ölü, bir ağır yaralı

Malatya'da baltalı ve bıçaklı kavga: Bir ölü, bir ağır yaralı

Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T05:33+0300

2022-03-16T05:33+0300

2022-03-16T05:33+0300

türkiye

malatya

kavga

bıçak

balta

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde balta ve bıçak kullanılan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.Fındık Mahallesi'nde Mualla Ali Karaoğlan ile Arif Aktaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaoğlan ve Aktaş, balta ve bıçakla birbirlerini yaraladı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Ağır yaralanan Karaoğlan kaldırıldığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Aktaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Karaoğlan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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malatya, kavga, bıçak, balta