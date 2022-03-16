Türkiye
SON DAKİKA| ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220316/marvelin-ilk-musluman-super-kahraman-dizisi-asya-kokenli-ergen-kiz-enerji-yumruguyla-vuracak-1054758903.html
Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi: Asya kökenli ergen kız enerji yumruğuyla vuracak
Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi: Asya kökenli ergen kız enerji yumruğuyla vuracak
ABD merkezli Marvel'ın bir çizgi roman karakteri daha film dünyasına taşındı. 16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel'ın... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T11:04+0300
2022-03-16T11:35+0300
yaşam
marvel
müslüman
süper kahraman
abd
new jersey
pakistan
asya
ergen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054759044_4:0:1533:860_1920x0_80_0_0_58821f93555468f8ed25d69a4ec559b8.jpg
Marvel Comics'in kendi adını taşıyan seriye sahip ilk Müslüman süper kahramanı, çizgi roman sayfalarından Disney ekranına transfer oldu. Okula ve eve uyum sağlama mücadelesi verirken Terrigen bombası patlaması sonucu süper güçler edinen Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak. Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon, Adil El Arbi ve Bilall Fallah'ın yönetmenliğindeki altı bölümlük dizide, New Jersey'de yaşayan 16 yaşındaki Kamala'yı, Iman Vellani canlandırıyor. Fragmanı yayımlanan dizi, süper kahramanlara takıntılı olan ve özellikle Avengers ve Kaptan Marvel hakkında hayran edebiyatı yazan Kamala'nın hayatını takip ediyor.Camiye gidiyor, karşı cinsle ilgili hayaller kuruyorFragmanda camide dua eden, liseye giden ve erkek yaşıtları hakkında hayal kuran Kamala'nın yeni edindiği süper güçlerle nasıl dönüştüğü gösteriliyor. Kamala'nın güçleri sonunda ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor. Kaptan Marvel'ınkine benzer mavi-kırmızı süper kahraman kıyafeti giyen Kamala, şubat ayında vizyona girmesi planlanan 'Kaptan Marvel'ın devamı 'Marvellar'da da boy gösterecek.İlk olarak 2013'te bir Kaptan Marvel çizgi romanında görünen Kamala'ya 2014'te Ms. Marvel olarak solo çizgi roman serisi bahşedildi. Aslında 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen dizi ise pandeminin diğer Marvel sürümlerini geciktirmesi nedeniyle yaza ertelendi. 'Her yerde kızlar kendilerini Ms Marvel'da görecek'Kadınlara yönelik eşitsizliği vurgulayan filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan Pakistanlı-Kanadalı gazeteci, film yapımcısı ve aktivist Sharmeen Obaid-Chinoy, Ms. Marvel'ın yönetmenlerinden biri olarak sosyal medyada fragmanı paylaşırken şunları ekledi:"Anlattığımız hikayeden ve dünyaya gönderdiğimiz mesajdan daha fazla gurur duyamam! Her yerdeki kızların kendilerini #MsMarvel'de göreceğine inanmak. Süper kahramanların tüm tonlarını temsil eden hikayeler yaratmak. Gelecek onun ellerinde."Sosyal medya kullanıcıları da Müslüman, esmer ergen bir kızın Marvel Sinematik Evreni'ne eklenmesini kutlayan mesajlar attı.
abd
new jersey
pakistan
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054759044_304:0:1451:860_1920x0_80_0_0_0ebfb33c03740cdbddf4dbae226daa13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marvel, müslüman, süper kahraman, abd, new jersey, pakistan, asya, ergen

Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi: Asya kökenli ergen kız enerji yumruğuyla vuracak

11:04 16.03.2022 (güncellendi: 11:35 16.03.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Marvel Studios16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak. Kamala'nın edindiği süper güçler ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor.
16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak. Kamala'nın edindiği süper güçler ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Fotoğraf : Twitter/Marvel Studios
Abone olGoogle news
ABD merkezli Marvel'ın bir çizgi roman karakteri daha film dünyasına taşındı. 16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel'ın haziranda Disney+ platformunda yayımlanacak dizisinin fragmanı izleyiciyle buluştu.
Marvel Comics'in kendi adını taşıyan seriye sahip ilk Müslüman süper kahramanı, çizgi roman sayfalarından Disney ekranına transfer oldu.
Okula ve eve uyum sağlama mücadelesi verirken Terrigen bombası patlaması sonucu süper güçler edinen Pakistan kökenli Amerikalı Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel), Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayımlanacak.
Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon, Adil El Arbi ve Bilall Fallah'ın yönetmenliğindeki altı bölümlük dizide, New Jersey'de yaşayan 16 yaşındaki Kamala'yı, Iman Vellani canlandırıyor.
Fragmanı yayımlanan dizi, süper kahramanlara takıntılı olan ve özellikle Avengers ve Kaptan Marvel hakkında hayran edebiyatı yazan Kamala'nın hayatını takip ediyor.

Camiye gidiyor, karşı cinsle ilgili hayaller kuruyor

Fragmanda camide dua eden, liseye giden ve erkek yaşıtları hakkında hayal kuran Kamala'nın yeni edindiği süper güçlerle nasıl dönüştüğü gösteriliyor. Kamala'nın güçleri sonunda ona enerji atlama taşları yaratma ve büyük bir enerji yumruğuyla yumruk atma yeteneği veriyor.
Kaptan Marvel'ınkine benzer mavi-kırmızı süper kahraman kıyafeti giyen Kamala, şubat ayında vizyona girmesi planlanan 'Kaptan Marvel'ın devamı 'Marvellar'da da boy gösterecek.
İlk olarak 2013'te bir Kaptan Marvel çizgi romanında görünen Kamala'ya 2014'te Ms. Marvel olarak solo çizgi roman serisi bahşedildi. Aslında 2021'in sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen dizi ise pandeminin diğer Marvel sürümlerini geciktirmesi nedeniyle yaza ertelendi.

'Her yerde kızlar kendilerini Ms Marvel'da görecek'

Kadınlara yönelik eşitsizliği vurgulayan filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan Pakistanlı-Kanadalı gazeteci, film yapımcısı ve aktivist Sharmeen Obaid-Chinoy, Ms. Marvel'ın yönetmenlerinden biri olarak sosyal medyada fragmanı paylaşırken şunları ekledi:
"Anlattığımız hikayeden ve dünyaya gönderdiğimiz mesajdan daha fazla gurur duyamam! Her yerdeki kızların kendilerini #MsMarvel'de göreceğine inanmak. Süper kahramanların tüm tonlarını temsil eden hikayeler yaratmak. Gelecek onun ellerinde."
Sosyal medya kullanıcıları da Müslüman, esmer ergen bir kızın Marvel Sinematik Evreni'ne eklenmesini kutlayan mesajlar attı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала