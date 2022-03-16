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Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Meteroloji verilerine göre, İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. Kar yağışının Cuma gününden Salı gününe kadar sürmesi... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlü (MGM) tarafından yapılan açıklama göre, yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.Kar yağışı hafta başına kadar etkili olacakİstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.
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meteoroloji, hava durumu, kar, istanbul

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a yeniden kar geliyor

06:58 16.03.2022
© AADoğu Karadeniz için kar uyarısı
Doğu Karadeniz için kar uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Meteroloji verilerine göre, İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. Kar yağışının Cuma gününden Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlü (MGM) tarafından yapılan açıklama göre, yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı hafta başına kadar etkili olacak

İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.
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