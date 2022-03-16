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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/milli-savunma-bakani-akar-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorustu-1054790785.html
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile bir araya geldi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Türk Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için gittiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Akar, bu kapsamda ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile görüştü.Konuya ilişkin Austin'in yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı belirtildi.
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türkiye, abd, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, lloyd austin, hulusi akar

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

22:28 16.03.2022 (güncellendi: 22:32 16.03.2022)
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile bir araya geldi.
Türk Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için gittiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bakan Akar, bu kapsamda ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile görüştü.
Konuya ilişkin Austin'in yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı belirtildi.
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