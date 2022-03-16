https://tr.sputniknews.com/20220316/milli-savunma-bakani-akar-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorustu-1054790785.html
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile bir araya geldi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T22:28+0300
2022-03-16T22:28+0300
2022-03-16T22:32+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
ukrayna
lloyd austin
hulusi akar
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Türk Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için gittiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Akar, bu kapsamda ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile görüştü.Konuya ilişkin Austin'in yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı belirtildi.
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türkiye, abd, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, lloyd austin, hulusi akar
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
22:28 16.03.2022 (güncellendi: 22:32 16.03.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile bir araya geldi.
Türk Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için gittiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bakan Akar, bu kapsamda ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile görüştü.
Konuya ilişkin Austin'in yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı belirtildi.