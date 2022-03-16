https://tr.sputniknews.com/20220316/milli-savunma-bakani-akar-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorustu-1054790785.html

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile bir araya geldi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T22:28+0300

2022-03-16T22:28+0300

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ukrayna krizi

türkiye

abd

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

lloyd austin

hulusi akar

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Türk Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için gittiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Akar, bu kapsamda ABD Savunma Bakanı Lloyd J.Austin ile görüştü.Konuya ilişkin Austin'in yaptığı sosyal medya paylaşımında, görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı belirtildi.

rusya

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türkiye, abd, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, lloyd austin, hulusi akar