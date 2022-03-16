https://tr.sputniknews.com/20220316/musterilerini-milyonlarca-lira-dolandirip-kacan-kuyumcu-sizi-bu-hale-dusurdugum-icin-cok-pismanim-1054779561.html

Müşterilerini milyonlarca lira dolandırıp kaçan kuyumcu: Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım

Müşterilerini milyonlarca lira dolandırıp kaçan kuyumcu: Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım

İzmir'de, yüksek kar vaadiyle müşterilerinden altın toplayıp ortadan kaybolan kuyumcu V.Ş.'den şikayetçi mağdur sayısı 35'e yükseldi. Dolandırdığı para miktarı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T17:18+0300

2022-03-16T17:18+0300

2022-03-16T17:18+0300

türkiye

müşteri

mesaj

kuyumcu

özür

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

izmir

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Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp ortadan kayboldu. V.Ş.'ye 2 gün boyunca ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu. V.Ş.'nin bazı mağdurlara da "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım. Ne yapabilirim, diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj gönderdiği belirtildi.Olayla ilgili mağdur sayısının 35'e yükseldiği, şikayetçi olanların 4 milyon liraya yakın dolandırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, V.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/atm-bozuk-diyerek-38-kisiyi-100-bin-tl-dolandirdi--1054756287.html

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müşteri, mesaj, kuyumcu, özür, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, izmir