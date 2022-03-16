https://tr.sputniknews.com/20220316/muzik-cdsi-satislari-17-yil-sonra-ilk-kez-artti-1054779280.html

Müzik CD'si satışları 17 yıl sonra ilk kez arttı

Müzik CD'si satışları 17 yıl sonra ilk kez arttı

Senelerdir azalmakta olan CD satışları, neredeyse 20 yılın ardından ilk kez artış gösterdi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T17:06+0300

2022-03-16T17:06+0300

2022-03-16T17:11+0300

cd

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Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan verilere göre, 2021 yılında ABD'de CD satışları 2004'ten bu yana ilk defa arttı.Chip Online’ın aktardığına göre dağıtımlar, 2020'de 31.6 milyondan 2021'de 46.6 milyona yükseldi ve formattan elde edilen gelir 483.2 milyon dolardan 584.2 milyon dolara yükseldi. RIAA'nın sayıları, bu yılın başlarında yayınlanan MRC verilerinden alınan benzer bir raporu da destekliyor.CD satışları, ABD'de neredeyse bir milyar CD albümünün dağıtıldığı 2000 yılındaki zirvesinden hala uzak olsa da Axios, artışın fiziksel müzikteki yeniden canlanmanın bir diğer önemli unsuru olduğunu belirtiyor. Plak satışları, on buçuk yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde artıyor ve 2021'de ABD'de 39.7 milyon adede ulaşarak 1 milyar dolar gelir sağladı.Bir arada bakıldığında, bir bütün olarak fiziksel medyanın 1996'dan bu yana ilk satış artışını yaşadığı, ancak akış hizmetlerinin liderliğini koruduğu görülüyor. Ücretli abonelikler, 2021'de RIAA tarafından 8.6 milyar dolar olarak ölçülen gelirin yüzde 57.2'sini oluştururken, reklam destekli akış hizmetleri 1.8 milyar dolar getirdi. CD ve plak albüm satışları toplam gelirin yüzde 11'inden azını oluşturmaktaydı.Dünya iki yıllık salgın kapanmalarından çıkarken CD'lerdeki bu canlanmanın devam edip etmeyeceği belli değil. CD'ler evde müzik dinlemek için harika araçlar olsa da, artık yollarda taşınabilir CD çalar taşıyan pek kimse bulunmuyor. Plak, dijital müziğe kıyasla farklı bir ses sunarken, CD'ler, Apple ve Amazon'un kayıpsız müzik servisleri tarafından sunulanlarla temelde aynı olan dijital müziği içeriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211205/adelein-yeni-albumu-tedarik-krizini-nasil-etkiledi-1051462745.html

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cd, müzik, artış, abd