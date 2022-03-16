https://tr.sputniknews.com/20220316/notre-dame-katedrali-restorasyonunda-700-yillik-lahit-bulundu-1054771665.html

Notre Dame Katedrali restorasyonunda 700 yıllık lahit bulundu

Notre Dame Katedrali restorasyonunda 700 yıllık lahit bulundu

Fransa’nın Paris kentinde 15 Nisan 2019’da yanan Notre Dame Katedrali’nin restorasyonunda 700 yıllık lahite ulaşıldı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T14:50+0300

2022-03-16T14:50+0300

2022-03-16T14:56+0300

notre dame katedrali

yaşam

yangın

lahit

fransa

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Fransa’nın başkenti Paris’te 15 Nisan 2019’da yanan Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşa çalışmalarında yapılan kazılarda iyi korunmuş 700 yıllık kurşun lahit keşfedildi.Ülke basınındaki haberlere göre, katedralin yangında yıkılan kulesinin yeniden inşası için 100 metrekarelik alanda kazılar yapıldı.Kazılarda, 19. yüzyılda ısınma için kullanılan yer altı tuğla boru ağı keşfedildi.Bu ağın orta kısmında ise 14. yüzyıldan kalma iyi korunmuş kurşun bir lahit bulundu.Lahdin içerisine küçük bir endoskopik kamera koyan arkeologlar, kumaş parçaları, muhtemel saç, cesedin kafası üzerinde yapraklardan bir örtü gördüklerini, bunun din büyüklerinin definlerinde kullanıldığı bilinen bir olgu olduğunu bildirdi.Uzmanlar, Notre-Dame’da ilk defa bu kadar iyi korunmuş bir lahit bulunduğunu ifade etti.Yangının filmi gösterime giriyorÖte yandan, Fransız yönetmen Jean-Jacques Annaud’un katedral yangınını konu alan filmi bugün Fransa’da gösterime giriyor.Başkent Paris’teki Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da yangın çıkmış ve katedralin 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20201225/parisin-notre-dame-katedrali-yangindan-sonra-ilk-defa-noel-korosunu-agirladi-1043459830.html

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notre dame katedrali, yangın, lahit, fransa