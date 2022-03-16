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Ölümü göze alıp baba ile oğlunu yanan TIR’dan kurtardılar
Ölümü göze alıp baba ile oğlunu yanan TIR’dan kurtardılar
Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan, trafik kazasında alev alan TIR'ın içerisinde mahsur kalan... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:55+0300
2022-03-16T14:45+0300
türkiye
tir
diyarbakır
viranşehir
yol
yangın
baba
oğul
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Viranşehir kavşağında önceki gün meydana gelen olayda seyir halindeki bir TIR aniden yoldan çıkıp devrildi ve ardından alev aldı. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleler yoğun alevler nedeniyle sonuç vermedi.O sırada yoldan geçmekte olan Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan Mustafa Korkmaz ile Lütfü Topkan, kazayı görüp durdu. Lütfü Topkan aracı park edip 112 Acil'i ararken, Vardiya Amiri Mustafa Korkmaz da TIR’da bulunanları kurtarmak için kaza yerine koştu.TIR’ın kapısının camını kıran Mustafa Korkmaz, alevler içerisinde kaldığını gördüğü Fadıl Tekin'i çekip çıkardı. Tekin'in “Babam araçta” demesi üzerine çevreden gelenlerle birlikte bir kez daha alevler içindeki TIR’a giren Korkmaz, araçtaki ikinci kişiyi de çekip kurtardı.Bu sırada koşarak gelen birinin alevlere elindeki battaniye ile vurması üzerine, alevler bir anda parladı. Alevler arasında kalanlar kaçışarak canlarını kurtarırken, saçları tutuşan biri kendi çabasıyla alevleri söndürdü.'Bu duruma seyirci kalamazdım'Baba ile oğlunu kurtardığı sırada elleri yanan Dicle Elektrik çalışanı Mustafa Korkmaz Viranşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi.Evli ve 3 çocuk babası olan Korkmaz, alevler arasında kalan çocuğu gördüğünde kendi çocuklarını düşündüğünü belirterek, “Bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211129/kopruden-dusen-tir-yandi-2-olu-1-yarali-1051239653.html
türkiye
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tir, diyarbakır, viranşehir, yol, yangın, baba, oğul, kurtarma

Ölümü göze alıp baba ile oğlunu yanan TIR’dan kurtardılar

13:55 16.03.2022 (güncellendi: 14:45 16.03.2022)
© İHAÖlümü göze alıp baba ile oğlunu yanan tırdan kurtardılar
Ölümü göze alıp baba ile oğlunu yanan tırdan kurtardılar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
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Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan, trafik kazasında alev alan TIR'ın içerisinde mahsur kalan baba ile oğlunu kendi canlarını riske atarak kurtardı.
Viranşehir kavşağında önceki gün meydana gelen olayda seyir halindeki bir TIR aniden yoldan çıkıp devrildi ve ardından alev aldı. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleler yoğun alevler nedeniyle sonuç vermedi.
O sırada yoldan geçmekte olan Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan Mustafa Korkmaz ile Lütfü Topkan, kazayı görüp durdu. Lütfü Topkan aracı park edip 112 Acil'i ararken, Vardiya Amiri Mustafa Korkmaz da TIR’da bulunanları kurtarmak için kaza yerine koştu.
TIR’ın kapısının camını kıran Mustafa Korkmaz, alevler içerisinde kaldığını gördüğü Fadıl Tekin'i çekip çıkardı. Tekin'in “Babam araçta” demesi üzerine çevreden gelenlerle birlikte bir kez daha alevler içindeki TIR’a giren Korkmaz, araçtaki ikinci kişiyi de çekip kurtardı.
Bu sırada koşarak gelen birinin alevlere elindeki battaniye ile vurması üzerine, alevler bir anda parladı. Alevler arasında kalanlar kaçışarak canlarını kurtarırken, saçları tutuşan biri kendi çabasıyla alevleri söndürdü.

'Bu duruma seyirci kalamazdım'

Baba ile oğlunu kurtardığı sırada elleri yanan Dicle Elektrik çalışanı Mustafa Korkmaz Viranşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Korkmaz, alevler arasında kalan çocuğu gördüğünde kendi çocuklarını düşündüğünü belirterek, “Bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım” dedi.
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