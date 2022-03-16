Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220316/perseverance-marstan-sekizinci-kaya-ornegini-topladi-1054762890.html
Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı
Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı
Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek toplayan NASA'nın keşif aracı Perseverance, sekizinci kaya örneğini dün topladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T12:20+0300
2022-03-16T12:24+0300
multimedya
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
perseverance
mars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054762540_0:91:1000:654_1920x0_80_0_0_f44430018623c3bf4bbe889d2054111d.jpg
mars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054762540_4:0:996:744_1920x0_80_0_0_8f799868c83c7937024ae641cc5bafff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), perseverance, mars

Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı

12:20 16.03.2022 (güncellendi: 12:24 16.03.2022)
Abone olGoogle news
Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek toplayan NASA'nın keşif aracı Perseverance, sekizinci kaya örneğini dün topladı.
© NASAABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars gezegeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8. kaya çekirdeği örneğini dün topladı.
Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı - Sputnik Türkiye
1/5
© NASA
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars gezegeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8. kaya çekirdeği örneğini dün topladı.
© NASAMars Keşif Programı kapsamında Mars gezegeninde bulunan Perseverance uzay aracı, Eylül 2021'den beri gezegenden örnekler topluyor.
Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı - Sputnik Türkiye
2/5
© NASA
Mars Keşif Programı kapsamında Mars gezegeninde bulunan Perseverance uzay aracı, Eylül 2021'den beri gezegenden örnekler topluyor.
© NASAUzay aracının Mars’taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.
Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı - Sputnik Türkiye
3/5
© NASA
Uzay aracının Mars’taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.
© NASAPerseverance gezginci keşif aracı, Şubat ayında Mars’ta 245.76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.
Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı - Sputnik Türkiye
4/5
© NASA
Perseverance gezginci keşif aracı, Şubat ayında Mars’ta 245.76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.
© NASANASA’nın bugün Mars’taki görevinin ilk yılını tamamlayan keşif aracı Perseverance’ın Kızıl Gezegen’deki ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacağı duyurulmuştu.
Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı - Sputnik Türkiye
5/5
© NASA
NASA’nın bugün Mars’taki görevinin ilk yılını tamamlayan keşif aracı Perseverance’ın Kızıl Gezegen’deki ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacağı duyurulmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала