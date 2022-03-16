Perseverance, Mars'tan sekizinci kaya örneğini topladı

© NASAABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars gezegeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8. kaya çekirdeği örneğini dün topladı.
1/5
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars gezegeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8. kaya çekirdeği örneğini dün topladı.
© NASAMars Keşif Programı kapsamında Mars gezegeninde bulunan Perseverance uzay aracı, Eylül 2021'den beri gezegenden örnekler topluyor.
2/5
Mars Keşif Programı kapsamında Mars gezegeninde bulunan Perseverance uzay aracı, Eylül 2021'den beri gezegenden örnekler topluyor.
© NASAUzay aracının Mars’taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.
3/5
Uzay aracının Mars’taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.
© NASAPerseverance gezginci keşif aracı, Şubat ayında Mars’ta 245.76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.
4/5
Perseverance gezginci keşif aracı, Şubat ayında Mars’ta 245.76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.
© NASANASA’nın bugün Mars’taki görevinin ilk yılını tamamlayan keşif aracı Perseverance’ın Kızıl Gezegen’deki ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacağı duyurulmuştu.
5/5
NASA’nın bugün Mars’taki görevinin ilk yılını tamamlayan keşif aracı Perseverance’ın Kızıl Gezegen’deki ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacağı duyurulmuştu.