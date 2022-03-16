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Pitbull köpeğini kendisini uyaranların üstüne salmıştı: 3 yıla kadar hapis istemi
Pitbull köpeğini kendisini uyaranların üstüne salmıştı: 3 yıla kadar hapis istemi
Beyoğlu'nda, pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği için uyaran kişilerin üzerine salarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Orhan... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T10:51+0300
2022-03-16T11:02+0300
türkiye
pitbull
saldırı
köpek
hapis cezası
hapis istemi
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İstanbul Beyoğlu'nda 15 Şubat'ta pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibi ile onu uyaran esnaf arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı.Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da sldırdı. Yıldırım, köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Yıldırım'ın köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle kendisini uyaran şikayetçilerden Muzaffer Akçayır'a yönelik köpeğinin ipini sökerek "tut" diyerek saldırttığı, köpeğin şikayetçi Akçayır'a ve diğer şikayetçi Bilgin Elbay'a da saldırdığı kaydedildi. Adli tıp raporuna göre şikayetçilerin hafif ölçüde yaralandıkları, kamera görüntülerine göre şüphelinin köpeğinin tasmasını elinden bıraktığı, şikayetçi Muzaffer Akçayır'a saldırdıktan sonra şüphelinin kaçtığı, sonrasında ıslık çaldığı köpeğin şüphelinin arkasından gittiği tespit edildi. Köpek belediye veterinerine teslim edildi Köpeğin belediye veterinerine teslim edildiği anlatılan iddianamede, şüphelinin görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği anlatıldı. Görüntü kaydı ve şikayetçilerin anlatımlarına göre şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin "tut" diyerek köpeğini şikayetçilerin üzerine salarak basit şekilde yaralanmalarına neden olduğu belirtildi.Polis tarafından yakalanarak 18 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'Silahla yaralama' suçundan iki şikayetçiye olmak üzere toplam 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Orhan Yıldırım, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220222/gaziantepte-4-yasindaki-asiyeye-pitbull-saldirisi-davasinda-4-sanik-icin-yeniden-tutuklama-karari-1054134570.html
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pitbull, saldırı, köpek, hapis cezası, hapis istemi

Pitbull köpeğini kendisini uyaranların üstüne salmıştı: 3 yıla kadar hapis istemi

10:51 16.03.2022 (güncellendi: 11:02 16.03.2022)
© İHAİstanbul Beyoğlu’nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı.
İstanbul Beyoğlu’nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
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Beyoğlu'nda, pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği için uyaran kişilerin üzerine salarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Orhan Yıldırım hakkında iki kişiye karşı 'silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda 15 Şubat'ta pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibi ile onu uyaran esnaf arasında tartışma çıktı. Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı.
Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da sldırdı. Yıldırım, köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Yıldırım'ın köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle kendisini uyaran şikayetçilerden Muzaffer Akçayır'a yönelik köpeğinin ipini sökerek "tut" diyerek saldırttığı, köpeğin şikayetçi Akçayır'a ve diğer şikayetçi Bilgin Elbay'a da saldırdığı kaydedildi. Adli tıp raporuna göre şikayetçilerin hafif ölçüde yaralandıkları, kamera görüntülerine göre şüphelinin köpeğinin tasmasını elinden bıraktığı, şikayetçi Muzaffer Akçayır'a saldırdıktan sonra şüphelinin kaçtığı, sonrasında ıslık çaldığı köpeğin şüphelinin arkasından gittiği tespit edildi.

Köpek belediye veterinerine teslim edildi

Köpeğin belediye veterinerine teslim edildiği anlatılan iddianamede, şüphelinin görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği anlatıldı. Görüntü kaydı ve şikayetçilerin anlatımlarına göre şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelinin "tut" diyerek köpeğini şikayetçilerin üzerine salarak basit şekilde yaralanmalarına neden olduğu belirtildi.
Polis tarafından yakalanarak 18 Şubat'ta tutuklanan şüpheli Orhan Yıldırım'ın 'Silahla yaralama' suçundan iki şikayetçiye olmak üzere toplam 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Orhan Yıldırım, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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