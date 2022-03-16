Putin: Ukrayna’yı işgal etmek istemiyoruz, operasyondan başka seçeneğimiz kalmamıştı

Rusya ordusu, Ukrayna’daki operasyonlar esnasında sivil kayıpların olmaması adına gereken her şeyi yapıyor. Rusya ordusu, Ukrayna’daki operasyonlar esnasında sivil kayıpların olmaması adına gereken her şeyi yapıyor.

Ukrayna’da biyolojik silah unsurları geliştirilmekte olduğuna inanmak için sebeplerimiz var. Ukrayna’da biyolojik silah unsurları geliştirilmekte olduğuna inanmak için sebeplerimiz var.

Ukrayna’daki askeri operasyonun başında Kiev’e, kan dökülmesinin önünün kesilmesi adına Donbass’tan birliklerini çekmesini çeşitli kanallar üstünden önerdik, bunu yapmayı istemediler. Ukrayna’daki askeri operasyonun başında Kiev’e, kan dökülmesinin önünün kesilmesi adına Donbass’tan birliklerini çekmesini çeşitli kanallar üstünden önerdik, bunu yapmayı istemediler.

Ordumuz, Ukrayna’nın, Kırım ve Donbass’a yönelik saldırı planlarını bozdu. Ordumuz, Ukrayna’nın, Kırım ve Donbass’a yönelik saldırı planlarını bozdu.

Ukrayna’daki operasyon başarılı ve önceden belirlenmiş kurallara tamamıyla uygun şekilde, plana göre ilerliyor. Ukrayna’daki operasyon başarılı ve önceden belirlenmiş kurallara tamamıyla uygun şekilde, plana göre ilerliyor.

Ukrayna’nın elinde, öngörülebilir gelecekte nükleer silahlar olabilirdi. Ukrayna, Batı güçlerinin desteğiyle Rusya’ya karşı saldırganlık eylemi planlıyordu. Ukrayna’nın elinde, öngörülebilir gelecekte nükleer silahlar olabilirdi. Ukrayna, Batı güçlerinin desteğiyle Rusya’ya karşı saldırganlık eylemi planlıyordu.

Ukrayna’nın tarafsız ülke statüsü ile askeri güçlerden ve Nazizmden arındırılması konuları, Rusya ve geleceğimiz için ilkesel mahiyette. Bunları (Ukrayna ile barış görüşmelerinde) ele almaya hazırız. Ukrayna’nın tarafsız ülke statüsü ile askeri güçlerden ve Nazizmden arındırılması konuları, Rusya ve geleceğimiz için ilkesel mahiyette. Bunları (Ukrayna ile barış görüşmelerinde) ele almaya hazırız.

Gördükleri baskıya karşın Rusya’dan çıkmayan, ülkemizde kalmaya devam eden şirketlerin bu tutumlarına değer veriyoruz. Gördükleri baskıya karşın Rusya’dan çıkmayan, ülkemizde kalmaya devam eden şirketlerin bu tutumlarına değer veriyoruz.

Yeniden söylemek istiyorum: Rusya’nın güvenliğini sağlamak için, meşru müdafaa için, (Ukrayna’da) özel askeri operasyon düzenlemekten başka bir seçeneğimiz kalmamıştı. Bu operasyonla belirlenen görevlerin her biri de muhakkak yerine getirilecektir. Rusya’nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız ve Ukrayna’nın ülkemize karşı saldırganlık eylemi gerçekleştirilmesi için bir sıçrama tahtası görevi görmesine asla izin vermeyeceğiz. Yeniden söylemek istiyorum: Rusya’nın güvenliğini sağlamak için, meşru müdafaa için, (Ukrayna’da) özel askeri operasyon düzenlemekten başka bir seçeneğimiz kalmamıştı. Bu operasyonla belirlenen görevlerin her biri de muhakkak yerine getirilecektir. Rusya’nın ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız ve Ukrayna’nın ülkemize karşı saldırganlık eylemi gerçekleştirilmesi için bir sıçrama tahtası görevi görmesine asla izin vermeyeceğiz.

Rusya Merkez Bankası’nın para basmak gibi bir gereksinimi yok, ülkemiz (yaptırımların sebep olduğu) mevcut güçlüklerle başa çıkmak için gerekli finansal kaynaklara sahip. Ekonomimizin ve iş çevrelerimizin, belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli olan kaynakları var. Karşımıza çıkarılan güçlükler bizi sadece seferber edebilir. Rusya ekonomisi, yaptırımlarla gelen yeni gerçekliğe kuşkusuz ki adapte olacak. Rusya Merkez Bankası’nın para basmak gibi bir gereksinimi yok, ülkemiz (yaptırımların sebep olduğu) mevcut güçlüklerle başa çıkmak için gerekli finansal kaynaklara sahip. Ekonomimizin ve iş çevrelerimizin, belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli olan kaynakları var. Karşımıza çıkarılan güçlükler bizi sadece seferber edebilir. Rusya ekonomisi, yaptırımlarla gelen yeni gerçekliğe kuşkusuz ki adapte olacak.

Batı, amacının, Rusya ekonomisinin tamamına, her bir Rus’a zarar vermek olduğunu gizleme zahmetine dahi girmiyor. (Enflasyonun tırmandığı bu dönemde) çocuklu ailelere desteğimizi ve sosyal ödemeleri artıracağız. Hükümetten, ekonomimizde yapısal değişiklikler yapılması ihtimalini değerlendirmesini istiyorum. Batı, amacının, Rusya ekonomisinin tamamına, her bir Rus’a zarar vermek olduğunu gizleme zahmetine dahi girmiyor. (Enflasyonun tırmandığı bu dönemde) çocuklu ailelere desteğimizi ve sosyal ödemeleri artıracağız. Hükümetten, ekonomimizde yapısal değişiklikler yapılması ihtimalini değerlendirmesini istiyorum.