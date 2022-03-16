https://tr.sputniknews.com/20220316/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-patrusev-sullivan-ile-gorustu-1054778194.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T16:45+0300
2022-03-16T16:45+0300
2022-03-16T16:57+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
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telefon görüşmesi
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ABD tarafının girişimiyle Sullivan ile Patruşev arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.Patruşev, görüşmede Washington’ın Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri desteklemeye ve silah sevkiyatlarına son vermesi gerektiğini söyledi.Görüşmede Ukrayna’daki duruma özel dikkat verildi. Washington’a Kiev’in dışarıdan talimatlarla müzakere sürecinin uzatılmasına yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğu iletildi.Patruşev, ABD’ye krizin diplomatik yollarla çözülmesi için Kiev üzerinde nüfuzunu kullanması çağrısı yaptı.Washington’ın Ukrayna’daki terörist ve neo-Nazileri desteklemeye, kriz bölgesine yabancı paralı askerlerin gitmesini kolaylaştırmaya yönelik eylemlerine de son vermesi gerektiğini belirten Patruşev, bu tür adımların sadece gerginliğin daha da tırmanmasına yol açacağını da sözlerine ekledi.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Ukrayna’daki ABD’nin kontrolünde bulunan askeri-biyolojik tesislerin faaliyetleri ve Washington’ın Biyolojik Silahlar Sözleşmesi ve kimyasal silahların yasaklanması kavramı konusundaki yükümlülüklerine değindi.Patruşev, ayrıca ABD tarafına Ukrayna’da biyolojik ve kimyasal silahlar da dahil, kitle imha silahlarının kullanılması olasılığıyla ilişkili herhangi bir provokasyonun planlanması ve teşvikinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/lavrov-harekatimizin-hedefi-ukraynanin-silahsizlandirilmasi-ve-fasist-ideolojiden-temizlenmesi-1054773602.html
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nikolay patruşev, jake sullivan, abd, rusya, ukrayna, telefon görüşmesi
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
16:45 16.03.2022 (güncellendi: 16:57 16.03.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.
ABD tarafının girişimiyle Sullivan ile Patruşev arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Patruşev, görüşmede Washington’ın Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri desteklemeye ve silah sevkiyatlarına son vermesi gerektiğini söyledi.
Görüşmede Ukrayna’daki duruma özel dikkat verildi. Washington’a Kiev’in dışarıdan talimatlarla müzakere sürecinin uzatılmasına yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğu iletildi.
Patruşev, ABD’ye krizin diplomatik yollarla çözülmesi için Kiev üzerinde nüfuzunu kullanması çağrısı yaptı.
Washington’ın Ukrayna’daki terörist ve neo-Nazileri desteklemeye, kriz bölgesine yabancı paralı askerlerin gitmesini kolaylaştırmaya yönelik eylemlerine de son vermesi gerektiğini belirten Patruşev, bu tür adımların sadece gerginliğin daha da tırmanmasına yol açacağını da sözlerine ekledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Ukrayna’daki ABD’nin kontrolünde bulunan askeri-biyolojik tesislerin faaliyetleri ve Washington’ın Biyolojik Silahlar Sözleşmesi ve kimyasal silahların yasaklanması kavramı konusundaki yükümlülüklerine değindi.
Patruşev, ayrıca ABD tarafına Ukrayna’da biyolojik ve kimyasal silahlar da dahil, kitle imha silahlarının kullanılması olasılığıyla ilişkili herhangi bir provokasyonun planlanması ve teşvikinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.