https://tr.sputniknews.com/20220316/rusya-ukrayna-istihbarati-batinin-destegiyle-zehirli-maddeli-provokasyon-hazirliyor--1054786037.html

Rusya: Ukrayna istihbaratı, Batı'nın desteğiyle zehirli maddeli provokasyon hazırlıyor

Rusya: Ukrayna istihbaratı, Batı'nın desteğiyle zehirli maddeli provokasyon hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Batı'nın desteğiyle sivillere karşı zehirli maddeli provokasyon... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T19:50+0300

2022-03-16T19:50+0300

2022-03-16T20:46+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

konaşenkov

ukrayna güvenlik servisi

madde

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, basın mensuplarına Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri operasyona ilişkin bilgi verdi.Konaşenkov, “SBU’nun Batılı ülkelerin de desteğiyle sivillere karşı zehirli madde kullanımlı provokasyon hazırladığını kesin olarak biliyoruz. Provokasyonun amacı Rusya'yı Ukrayna halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak” dedi ve ekledi:Konaşenkov, ABD'nin aksine Rusya'nın uzun süre önce tüm kimyasal silah stoklarını tamamen yok ederek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.‘SBU’nun zehirli maddeli provokasyon girişimleri kaçınılmaz olarak açığa çıkarılacak’SBU’nun zehirli maddeli provokasyon girişimlerinin kaçınılmaz olarak açığa çıkarılacağını dile getiren Konaşenkov, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin zehirli maddeli provokasyonlarını önlemek için kurtarılmış bölgedeki Rus askerler tehlikeli tesislerin kontrolünü ele geçiriyor ve güvenliklerini sağlıyor” vurgusunu yaptı. ‘Çernigov’da ölen insanlar ya Ukraynalı radikallerin kurbanları, ya da SBU’nun mizansenidir’Bugün Kiev rejiminin tüm propaganda kaynaklarında Çernigov’da ekmek kuyruğundayken ‘Rus askerleri tarafından vurulduğu’ iddia edilerek öldürülen sivillerin video görüntülerinin dağıtıldığını kaydeden Konaşenkov, “Vurgulamak isterim, Çernigov’da Rus askerleri yoktu, şimdi de yok. Rus silahlı kuvvetlerinin tüm birlikleri Çernigov'un dışındaki yolları bloke ediyor ve kente yönelik herhangi bir taarruz eyleminde bulunmuyor” diye konuştu. Ukraynalı propagandacılar tarafından çoğaltılan video görüntülerinde mühimmat patlamasına dair herhangi bir iz bulunmadığını, yakındaki binaların tüm pencerelerinin sağlam olduğunu, duvarlarda herhangi bir hasar olmadığını, yerde başka bir patlama belirtisi olmadığını da dile getiren Konaşenkov, “Böylelikle tüm ölen insanlar Ukraynalı aşırı milliyetçilerin estirdiği terörün kurbanıdır ya da bu video görüntüleri, SBU’nun bir başka mizansenidir” ifadelerini kullandı. ‘Rus ordusu hassas bir atışla Vinnitsa'daki iletişim merkezlerini devre dışı bıraktı’Konaşenkov, “16 Mart sabahı Ukrayna'nın askeri altyapı tesisleri yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vuruldu. Sonuç olarak Vinnitsa yerleşim yerindeki iletişim, keşif, aktarma ve komütasyon merkezleri devre dışı bırakıldı” açıklamasında bulundu. ‘Donetsk ordusu 16 Mart’ta 2 kilometre ilerledi’Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin askeri birliklerinin ilerleyişine ilişkin de bilgi veren Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) birlikleri Maryinka yerleşimini ele geçirmek için çatışıyor. Gün içinde ilerleme, 2 kilometre oldu” diye konuştu.Tümgeneral Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuiryeti (LHC) askerlerinin ise taarruz geliştirerek Severodonetsk kentinin içinde birkaç yönden ilerlediklerini aktardı. ‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait 180 uçak ve helikopter imha edildi’“Gün içinde Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin hava araçları ve hava savunma sistemleri tarafından havada Sarana yerleşiminin yakınlarında Ukrayna’ya ait bir Mi-24 helikopteri, ayrıca 6 İHA düşürüldü” diyen Konaşenkov, Rusya’nın operasyonuna ilişkin rakamları da şöyle aktardı:

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rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, ukrayna güvenlik servisi, madde