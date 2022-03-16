https://tr.sputniknews.com/20220316/rusyada-instagramin-yerini-alacak-uygulama-gelistiriliyor-rossgram-1054775501.html

Rusya'da Instagram'ın yerini alacak uygulama geliştiriliyor: Rossgram

Rusya'da Instagram'ın yerini alacak uygulama geliştiriliyor: Rossgram

Instagram’a erişimin 14 Mart’ta engellenmesinin ardından Rus teknoloji girişimcileri, ülkede kullanılmak üzere yerli bir fotoğraf paylaşım uygulamasını... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T16:04+0300

2022-03-16T16:04+0300

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Projenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rossgram olarak bilinen yeni uygulama, 28 Mart’ta faaliyete girecek. Bu uygulamanın bağış toplama işlevi ve belirli içeriklere ödeme yapılarak erişim sağlanması gibi özellikleri olacak. Uygulama Android ve iOS sistemleri ile kullanılabilecek.Rossgram hesabına, Instagram hesabındaki veriler de aktarılabilecek. Uygulama ilk önce, önde gelen bloggerlar, sponsorlar ve yatırımcıların erişimine açık olacak. Sıradan kullanıcılarsa uygulamaya nisan ayında ulaşabilecek.Rossram’ın İnternet Pazarlama Müdürü Aleksandr Zobov, Vkontakte hesabında yaptığı açıklamada, “Partnerim Kirill Filimonov ve developer ekibimiz böyle bir gidişata zaten hazırdı ve yurttaşlarımızın sevdiği popüler sosyal ağın Rus muadilini yapma fırsatını kaçırmamaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-metaya-ait-instagram-rusyada-engellendi-1054650242.html

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