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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/rusyada-instagramin-yerini-alacak-uygulama-gelistiriliyor-rossgram-1054775501.html
Rusya'da Instagram'ın yerini alacak uygulama geliştiriliyor: Rossgram
Rusya'da Instagram'ın yerini alacak uygulama geliştiriliyor: Rossgram
Instagram’a erişimin 14 Mart’ta engellenmesinin ardından Rus teknoloji girişimcileri, ülkede kullanılmak üzere yerli bir fotoğraf paylaşım uygulamasını... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T16:04+0300
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instagram
ukrayna krizi
rusya
sosyal medya
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Projenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rossgram olarak bilinen yeni uygulama, 28 Mart’ta faaliyete girecek. Bu uygulamanın bağış toplama işlevi ve belirli içeriklere ödeme yapılarak erişim sağlanması gibi özellikleri olacak. Uygulama Android ve iOS sistemleri ile kullanılabilecek.Rossgram hesabına, Instagram hesabındaki veriler de aktarılabilecek. Uygulama ilk önce, önde gelen bloggerlar, sponsorlar ve yatırımcıların erişimine açık olacak. Sıradan kullanıcılarsa uygulamaya nisan ayında ulaşabilecek.Rossram’ın İnternet Pazarlama Müdürü Aleksandr Zobov, Vkontakte hesabında yaptığı açıklamada, “Partnerim Kirill Filimonov ve developer ekibimiz böyle bir gidişata zaten hazırdı ve yurttaşlarımızın sevdiği popüler sosyal ağın Rus muadilini yapma fırsatını kaçırmamaya karar verdi” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220314/ruslara-karsi-siddeti-tesvik-eden-metaya-ait-instagram-rusyada-engellendi-1054650242.html
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instagram, rusya, sosyal medya

Rusya'da Instagram'ın yerini alacak uygulama geliştiriliyor: Rossgram

16:04 16.03.2022 (güncellendi: 16:09 16.03.2022)
© RossgramRossgram
Rossgram - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Rossgram
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Instagram’a erişimin 14 Mart’ta engellenmesinin ardından Rus teknoloji girişimcileri, ülkede kullanılmak üzere yerli bir fotoğraf paylaşım uygulamasını piyasaya sürmek için kolları sıvadı.
Projenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rossgram olarak bilinen yeni uygulama, 28 Mart’ta faaliyete girecek. Bu uygulamanın bağış toplama işlevi ve belirli içeriklere ödeme yapılarak erişim sağlanması gibi özellikleri olacak. Uygulama Android ve iOS sistemleri ile kullanılabilecek.
Rossgram hesabına, Instagram hesabındaki veriler de aktarılabilecek. Uygulama ilk önce, önde gelen bloggerlar, sponsorlar ve yatırımcıların erişimine açık olacak. Sıradan kullanıcılarsa uygulamaya nisan ayında ulaşabilecek.
Rossram’ın İnternet Pazarlama Müdürü Aleksandr Zobov, Vkontakte hesabında yaptığı açıklamada, “Partnerim Kirill Filimonov ve developer ekibimiz böyle bir gidişata zaten hazırdı ve yurttaşlarımızın sevdiği popüler sosyal ağın Rus muadilini yapma fırsatını kaçırmamaya karar verdi” ifadelerini kullandı.
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
MULTİMEDYA
Ruslara karşı şiddeti teşvik eden Meta'ya ait Instagram, Rusya'da engellendi
14 Mart, 14:23
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