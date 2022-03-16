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Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' adlı gemi, Mersin'e ulaştı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T00:40+0300
2022-03-16T00:40+0300
türkiye
ayçiçek yağı
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Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.
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ayçiçek yağı

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı

00:40 16.03.2022
© AAAyçiçek yağı
Ayçiçek yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' adlı gemi, Mersin'e ulaştı.
Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.
Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.
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