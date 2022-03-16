https://tr.sputniknews.com/20220316/rusyadan-aycicek-yagi-tasiyan-gemi-mersin-limanina-ulasti-1054751211.html
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' adlı gemi, Mersin'e ulaştı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T00:40+0300
2022-03-16T00:40+0300
2022-03-16T00:40+0300
türkiye
ayçiçek yağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054494620_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1e3b2e5d6f8e813442e533e70a893142.jpg
Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054494620_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5d0d969926b7006b95eb64dd38b450e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayçiçek yağı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı
Abone ol
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' adlı gemi, Mersin'e ulaştı.
Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.
Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.