https://tr.sputniknews.com/20220316/rusyadan-aycicek-yagi-tasiyan-gemi-mersin-limanina-ulasti-1054751211.html

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi Mersin Limanı'na ulaştı

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü 'Lilac' adlı gemi, Mersin'e ulaştı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T00:40+0300

2022-03-16T00:40+0300

2022-03-16T00:40+0300

türkiye

ayçiçek yağı

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Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.

türkiye

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ayçiçek yağı