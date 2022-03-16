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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/rusyanin-operasyonu-suruyor-dhc-ukrayna-mihailovkaya-120-mmlik-mermiler-atesledi-1054779145.html
Rusya'nın operasyonu sürüyor| DHC: Ukrayna, Mihailovka'ya 120 mm'lik mermiler ateşledi
Rusya'nın operasyonu sürüyor| DHC: Ukrayna, Mihailovka'ya 120 mm'lik mermiler ateşledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna silahlı oluşumlarının Mihailovka yerleşimi yönüne 120 mm’lik 10 mermi ateşlediğini açıkladı. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu- Sivillerin tahliyesi - Sputnik Türkiye

Rusya'nın operasyonu sürüyor| DHC: Ukrayna, Mihailovka'ya 120 mm'lik mermiler ateşledi

17:26 16.03.2022
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Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna silahlı oluşumlarının Mihailovka yerleşimi yönüne 120 mm’lik 10 mermi ateşlediğini açıkladı.
Donbass operasyonunun 20. gününde Rusya- Ukrayna heyetlerinin görüşmeleri devam ederken Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk ve Rus dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov bir araya geldi.
ABD Kongresi'ne hitap eden Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, “Rusya birliklerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki ve başka Ukrayna kentlerindeki varlığının sebebi, bu ülkeyi işgal etmek istememiz değil, Rusya’nın böyle bir amacı yok” dedi.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI BLOG | Rusya: Avrupa, Ukrayna'daki krizi değerlendirirken NATO'nun gözüne girmek istiyor
06:19
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17:48 16.03.2022
Rusya: AB'yle etkileşim alanlarının büyük bölümü donduruldu ancak sonsuza dek değil
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya ile AB arasındaki etkileşim alanlarının büyük bölümünün dondurulduğunu ancak bunun sonsuza dek sürmeyeceğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Çijov, "AB'yle etkileşim alanlarının büyük bölümü fiilen donduruldu ancak bunların hiçbiri sonsuza dek dondurulmadı. Hiç kimse böyle bir formülasyon talep etmedi. Pratikte, AB tarafından uygulanan kısıtlamalara göre hareket ediyoruz" dedi.
'Yaptırımlar AB'yi teğet geçmeyecek'
Rusya karşıtı yaptırımların AB'yi teğet geçmeyeceğini, zira Rusya ile AB ülkelerinin ekonomi alanında birbirlerine güçlü bir şekilde bağımlı olduklarını kaydeden Çijov, AB'nin Rusya'yı Avrupalı komşularından tamamen izole etmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.
'Avrupa'nın batısındakiler fiyat artışları nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor'
Çijov, Avrupa'nın batısındaki tüketicilerin, sıradan insanların fiyat artışlarından kaynaklı ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekerek artışların enerji sektörünün yanı sıra diğer alanlarda da görüldüğünü ve gıda ürünleriyle ilgili sorunların da yaşanmaya başladığını vurguladı.
AB'nin kendisini uzun zamandır 'tüm ülkelerin vatandaşları için yüksek yaşam düzeyi sağlayacak bir üst devlet' olarak adlandırdığını anımsatan Çijov, AB'yi artık 'çifte standartların üst devleti' olarak tanımladığını belirtti.
17:41 16.03.2022
Donetsk Halk Milisi: Ukrayna ordusu kurgulanmış fotoğraflarla Rus güçlerini itibarsızlaştırmaya hazırlanıyordu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun asker ve aşırı milliyetçilere ait binin üzerinde cesedi, Mariupol'de Rus ordusunun eylemleri sonucu ölmüş sivillerin cesetleriymiş gibi servis etmeye hazırlandığı duyuruldu.
Açıklamada, “Bu kez (Ukrayna) Devlet Başkanı Ofisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini, özel askeri operasyon sırasında topçu ateşi ve hava saldırıları sonucu ölmüş sivillerin toplu mezardaymış gibi Batı kamuoyuna göstererek Rus birliklerinin eylemlerini itibarsızlaştırmakla görevlendirdi” ifadeleri yer aldı.
Bu amaçla Ukraynalı asker ve aşırı milliyetçilerin cesetlerinin ‘sivillerin toplu ölümünün kanıtı olarak’ defnedilmesi için Mariupol mezarlığında iki metreden fazla derinliğinde ve bir yüz metre uzunluğunda bir hendek kazıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Senaryoya göre Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri 72. Enformasyon ve Psikolojik Operasyonları Merkezi'nin askeri personeli, toplam bin 300'e yakın cesedin bulunduğu ‘toplu mezarın’ kurgulanmış fotoğraf ve video kaydını gerçekleştirdi.”
Sahte içeriklerin Batı medyasında şimdiden yayıldığı vurgulanan açıklamada, aynı senaryonun sivil halkın zorla tutulduğu diğer kentlerde de tekrarlanabileceğinin altı çizildi.
17:25 16.03.2022
DHC: Ukrayna silahlı oluşumları, Mihailovka'ya 120 mm’lik mermiler ateşledi
Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ndeki (JCCC) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, Ukrayna silahlı oluşumlarının Mihailovka yerleşimi yönüne 120 mm’lik 10 mermi ateşlediği belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından saat 07:00’de Troitskoye yerleşimi ve Mihailovka yerleşimine 120 milimetrelik 10 mermi ateşlendiği tespit edildi” denildi.
17:16 16.03.2022
Moldova’da 100 binden fazla Ukraynalı göçmen var
Moldova İçişleri Bakanlığı Göç ve İltica Bürosu yapılan açıklamada, şu anda Ukrayna’dan 100 bin 832 göçmenin Moldova’da olduğu belirtildi. Açıklamaya göre, bunların yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Büroya şimdiye kadar 5 bin 748 sığınma başvuru yapıldı. 24 Şubat-16 Mart tarihleri arasında Moldova’ya 309 bin 723 göçmen giriş yaptı, bunların 207 bin 671’i buradan ayrıldı.
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