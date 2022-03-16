Rusya'nın operasyonu sürüyor| DHC: Ukrayna, Mihailovka'ya 120 mm'lik mermiler ateşledi

Rusya: AB'yle etkileşim alanlarının büyük bölümü donduruldu ancak sonsuza dek değil

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya ile AB arasındaki etkileşim alanlarının büyük bölümünün dondurulduğunu ancak bunun sonsuza dek sürmeyeceğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Çijov, "AB'yle etkileşim alanlarının büyük bölümü fiilen donduruldu ancak bunların hiçbiri sonsuza dek dondurulmadı. Hiç kimse böyle bir formülasyon talep etmedi. Pratikte, AB tarafından uygulanan kısıtlamalara göre hareket ediyoruz" dedi.

'Yaptırımlar AB'yi teğet geçmeyecek'

Rusya karşıtı yaptırımların AB'yi teğet geçmeyeceğini, zira Rusya ile AB ülkelerinin ekonomi alanında birbirlerine güçlü bir şekilde bağımlı olduklarını kaydeden Çijov, AB'nin Rusya'yı Avrupalı komşularından tamamen izole etmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

'Avrupa'nın batısındakiler fiyat artışları nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor'

Çijov, Avrupa'nın batısındaki tüketicilerin, sıradan insanların fiyat artışlarından kaynaklı ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekerek artışların enerji sektörünün yanı sıra diğer alanlarda da görüldüğünü ve gıda ürünleriyle ilgili sorunların da yaşanmaya başladığını vurguladı.

AB'nin kendisini uzun zamandır 'tüm ülkelerin vatandaşları için yüksek yaşam düzeyi sağlayacak bir üst devlet' olarak adlandırdığını anımsatan Çijov, AB'yi artık 'çifte standartların üst devleti' olarak tanımladığını belirtti.