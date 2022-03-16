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https://tr.sputniknews.com/20220316/saadet-partisinden-cubbeli-ahmete-ziyaret-ettigimizde-konustuklarini-aciklarsa-daha-cok-tiklanir-1054789456.html
Saadet Partisi’nden Cübbeli Ahmet’e: Ziyaret ettiğimizde konuştuklarını açıklarsa daha çok tıklanır
Saadet Partisi’nden Cübbeli Ahmet’e: Ziyaret ettiğimizde konuştuklarını açıklarsa daha çok tıklanır
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Temel Karamollaoğlu hakkında ortaya attığı iddialar hakkında Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T21:28+0300
2022-03-16T21:28+0300
politika
saadet partisi
cübbeli ahmet hoca
necmettin erbakan
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Birol Aydın, Twitter hesabından, “İktidar tarafından ‘adam yerine konulma’ hevesinde olan, bunun için de efendileriyle ‘kırıştırmak’ adına partimize ve Genel Başkanımıza sataşarak gündemde kalmaya çalışan kişi yine kendi ifadesiyle ‘saçmalamış” diyerek, “Birileri tarafından adam yerine konulmaz ama gündemde kalmak istiyorsa, haksızlığa uğradığını düşündüğümüz için heyet olarak kendisini ziyaret ettiğimizde konuştuklarını bugün de yine kendi ifadesiyle; ‘Allah için, din için, vatan için’ açıklarsa daha çok tıklanır, buyursun!” ifadelerini kullandı.'Saadet Partisi'ne yıllardır oy verenler bizim cemaat'Cübbeli Ahmet, Saadet Partisi ile gerilim yaşamasının nedenini “HDP ile yakınlaşma” olarak belirtmiş, "Saadet Partisine olan husumetim din ve vatan içindir, nefsim için değildir" demişti."Saadet Partisi'ne yıllardır oy verenler bizim cemaat. Senelerimizi verdik Erbakan Hoca'nın döneminde" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, yönetim kadrosunda birçok değişiklik yaşandığını ve parti yönetiminin HDP ile yakınlaştığını iddia etmişti.
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saadet partisi, cübbeli ahmet hoca, necmettin erbakan, seçim

Saadet Partisi’nden Cübbeli Ahmet’e: Ziyaret ettiğimizde konuştuklarını açıklarsa daha çok tıklanır

21:28 16.03.2022
© Fotoğraf : YouTubeCübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Temel Karamollaoğlu hakkında ortaya attığı iddialar hakkında Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın açıklama yaptı.
Birol Aydın, Twitter hesabından, “İktidar tarafından ‘adam yerine konulma’ hevesinde olan, bunun için de efendileriyle ‘kırıştırmak’ adına partimize ve Genel Başkanımıza sataşarak gündemde kalmaya çalışan kişi yine kendi ifadesiyle ‘saçmalamış” diyerek, “Birileri tarafından adam yerine konulmaz ama gündemde kalmak istiyorsa, haksızlığa uğradığını düşündüğümüz için heyet olarak kendisini ziyaret ettiğimizde konuştuklarını bugün de yine kendi ifadesiyle; ‘Allah için, din için, vatan için’ açıklarsa daha çok tıklanır, buyursun!” ifadelerini kullandı.

'Saadet Partisi'ne yıllardır oy verenler bizim cemaat'

Cübbeli Ahmet, Saadet Partisi ile gerilim yaşamasının nedenini “HDP ile yakınlaşma” olarak belirtmiş, "Saadet Partisine olan husumetim din ve vatan içindir, nefsim için değildir" demişti.
"Saadet Partisi'ne yıllardır oy verenler bizim cemaat. Senelerimizi verdik Erbakan Hoca'nın döneminde" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, yönetim kadrosunda birçok değişiklik yaşandığını ve parti yönetiminin HDP ile yakınlaştığını iddia etmişti.
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