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Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı etkisi altına aldı
Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı etkisi altına aldı
İspanya'nın başkenti Madrid ve birçok kentte Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları etkili oldu. Uzmanlar, solunum rahatsızlığı olan hastaların sokağa çıkmaması... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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ispanya, madrid, sahra çölü, kum fırtınası, фото

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı etkisi altına aldı

01:09 16.03.2022
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İspanya'nın başkenti Madrid ve birçok kentte Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları etkili oldu. Uzmanlar, solunum rahatsızlığı olan hastaların sokağa çıkmaması tavsiyesinde bulundu.
© REUTERS / SUSANA VERA

İspanya kentleri son yılların en büyük toz fırtınasını yaşıyor.Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı.

İspanya kentleri son yılların en büyük toz fırtınasını yaşıyor.Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı. - Sputnik Türkiye
1/6
© REUTERS / SUSANA VERA

İspanya kentleri son yılların en büyük toz fırtınasını yaşıyor.Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı.

© REUTERS / SUSANA VERA

Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyarıda bulundu. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / SUSANA VERA

Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

© REUTERS / SUSANA VERA

Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.

Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü&#x27;nden gelen &quot;olağanüstü bir toz bulutu&quot; olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası&#x27;nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS / SUSANA VERA

Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.

© REUTERS / SUSANA VERA

Toz bulutunun İspanya'daki etkisinin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

Toz bulutunun İspanya&#x27;daki etkisinin yarın da devam etmesi öngörülüyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / SUSANA VERA

Toz bulutunun İspanya'daki etkisinin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

© REUTERS / SUSANA VERATourists visit Puerta del Sol square as storm Celia blew sand from the Sahara desert over Madrid, Spain, March 15, 2022. REUTERS/Susana Vera REFILE - QUALITY REPEAT
Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / SUSANA VERA
Tourists visit Puerta del Sol square as storm Celia blew sand from the Sahara desert over Madrid, Spain, March 15, 2022. REUTERS/Susana Vera REFILE - QUALITY REPEAT
© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
Madrid - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / GABRIEL BOUYS
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