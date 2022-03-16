Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı etkisi altına aldı

Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.