Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı etkisi altına aldı

İspanya kentleri son yılların en büyük toz fırtınasını yaşıyor.Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı.
İspanya kentleri son yılların en büyük toz fırtınasını yaşıyor.Başkent Madrid ile Alicante, Segovia, Almeria, Leon, Valladolid, Murcia, Burgos, Avila gibi birçok kenti örten sarı çöl kumu bulutları hava kirliliğini artırdı.
Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Uzmanlar, özellikle solunum sorunu olan yaşlıların sokağa çıkmaması ve açık havada yapılacak aktivitelerin iptal edilmesi yönünde uyarıda bulundu.
Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.
Celia fırtınasının etkisiyle Sahra Çölü'nden gelen "olağanüstü bir toz bulutu" olduğunu belirten uzmanlar, bu kadar yoğunlukta toz bulutunun İberya Yarımadası'nda çok nadir görüldüğünü, tarihi bir olayın yaşandığını ifade etti.
Toz bulutunun İspanya'daki etkisinin yarın da devam etmesi öngörülüyor.