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https://tr.sputniknews.com/20220316/seren-serengile-can-tanriyara-hakaretten-para-cezasi-1054779851.html
Seren Serengil'e Can Tanrıyar'a hakaretten para cezası
Seren Serengil'e Can Tanrıyar'a hakaretten para cezası
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil, 4 bin 350 TL adli para cezasına... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T17:21+0300
2022-03-16T17:25+0300
seren serengil
yaşam
can tanrıyar
para cezası
hakaret
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İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve şikayetçi Can Tanrıyar gelmedi. Duruşma savcısı, Seren Serengil'in sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aştığını belirterek cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Can Tanrıyar avukatı Hande Var, "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık halen sistematik olarak eylemini devam ettirmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan, mütalaaya katılmadığını belirterek "Kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü vardır. Müvekkilim de ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında ağır eleştirilerde bulunmuştur. Hakaret kastı yoktur. Beraatını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a karşı sövme suçundan 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil ise "şüpheli" olarak yer alıyordu. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu. Bu sözlerin şikayetçi Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220309/seren-serengile-can-tanriyara-hakaretten-hapis-istemi-eski-esiyle-davasinda-zorla-getirme-karari-1054564352.html
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seren serengil, can tanrıyar, para cezası, hakaret

Seren Serengil'e Can Tanrıyar'a hakaretten para cezası

17:21 16.03.2022 (güncellendi: 17:25 16.03.2022)
© DHASeren Serengil
Seren Serengil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil, 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve şikayetçi Can Tanrıyar gelmedi. Duruşma savcısı, Seren Serengil'in sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aştığını belirterek cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Can Tanrıyar avukatı Hande Var, "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık halen sistematik olarak eylemini devam ettirmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan, mütalaaya katılmadığını belirterek "Kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü vardır. Müvekkilim de ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında ağır eleştirilerde bulunmuştur. Hakaret kastı yoktur. Beraatını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a karşı sövme suçundan 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar 'müşteki', Seren Serengil ise "şüpheli" olarak yer alıyordu. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatılıyordu. Bu sözlerin şikayetçi Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
Seren Serengil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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Seren Serengil'e Can Tanrıyar'a hakaretten hapis istemi, eski eşiyle davasında zorla getirme kararı
9 Mart, 14:41
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