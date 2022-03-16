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https://tr.sputniknews.com/20220316/soylu-zehir-tacirleriyle-mucadele-surerken-kilicdaroglunun-mitomani-hastaligiyla-da-ugrasiyoruz-1054757259.html
Soylu: Zehir tacirleriyle mücadele sürerken, Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığıyla da uğraşıyoruz
Soylu: Zehir tacirleriyle mücadele sürerken, Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığıyla da uğraşıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baronlara” ve “uyuşturucu satıcılarına” operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T10:06+0300
2022-03-16T10:06+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
uyuşturucu
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baronlara” ve “Uyuşturucu satıcılarına” operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına yanıt verdi.Bakan Soylu, “Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz. Çocukluğumuzdaki tembihleri Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz: Haram, yalan, tükeniş, unutkanlık..." ifadelerini kullandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri yalanlanmıştı. Açıklamada, "Bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı’ndan duyunca üzüldük" denilmişti. Kılıçdaroğlu ne demişti?CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM grup toplantısında, uyuşturucu baronları ile ilgili şunları söylemişti:* Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de, her gelir grubuna göre. Fakirsen ona göre uyuşturucu var, paran varsa ona göre uyuşturucu var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse, çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalabilir.* Bir şey daha sorayım -bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık? Ya Allah rızası için ya, bu kadar uyuşturucu satılıyor; Allah rızası için hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla. Farkındalar mı acaba bunun?
https://tr.sputniknews.com/20220316/egmden-kilicdaroglunun-uyusturucu-baronlari-aciklamasina-yanit-1054754646.html
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, uyuşturucu, emniyet genel müdürlüğü (egm)

Soylu: Zehir tacirleriyle mücadele sürerken, Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığıyla da uğraşıyoruz

10:06 16.03.2022
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baronlara” ve “uyuşturucu satıcılarına” operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Bakan Soylu, "Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baronlara” ve “Uyuşturucu satıcılarına” operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Bakan Soylu, “Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz. Çocukluğumuzdaki tembihleri Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz: Haram, yalan, tükeniş, unutkanlık..." ifadelerini kullandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri yalanlanmıştı. Açıklamada, "Bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı’ndan duyunca üzüldük" denilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
TÜRKİYE
EGM'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu baronları' yanıtı: Aynı iftirayı duyunca üzüldük
06:46

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM grup toplantısında, uyuşturucu baronları ile ilgili şunları söylemişti:
* Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de, her gelir grubuna göre. Fakirsen ona göre uyuşturucu var, paran varsa ona göre uyuşturucu var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse, çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalabilir.
* Bir şey daha sorayım -bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık? Ya Allah rızası için ya, bu kadar uyuşturucu satılıyor; Allah rızası için hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla. Farkındalar mı acaba bunun?
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