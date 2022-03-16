https://tr.sputniknews.com/20220316/sozcu-yazari-erkin-bakan-nebatinin-is-insanlariyla-cuma-kahvaltilari--1054755374.html

Sözcü yazarı Erkin: Bakan Nebati, iş insanlarıyla her cuma kahvaltıda buluşuyor

Sözcü yazarı Erkin: Bakan Nebati, iş insanlarıyla her cuma kahvaltıda buluşuyor

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş insanlarıyla bir araya gelerek yaptığı... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T08:19+0300

2022-03-16T08:19+0300

2022-03-16T08:22+0300

türkiye

nureddin nebati

tüsiad

toplantı

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Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı "Bakan Nebati’nin kahvaltı masası" başlıklı yazısı nda ekonomi kulislerinden aldığı bir bilgiyi aktardı."Bakan Nureddin Nebati geçen geçen cuma sabahı SİNPAŞ GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in evinde iş dünyasının önemli isimleriyle kahvaltıda buluştu" diyen Erkin, masada olan 10 ismi de köşesinden aktardı. Masadaki 10 iş insanı içinde Ramsey'in sahibi Remzi Gür, BİM'in sahibi ve CEO'su Latif Topbaş, Murat Ülker, Cavit Çağlar, Tosyalı Holding'in Başkanı Fuat Tosyalı'nın olduğunu aktaran Erkin, kahvaltıyı Nebati'nin "güvendiği bir arkadaşının" organize ettiğini söyledi.Nebati'nin her cuma iş insanlarıyla kahvaltı yaptığını aktaran Erkin, "Bu toplantıdan önce de yine bir cuma sabahı TÜSAİD'la kahvaltı yapılmış." dedi. Kahvaltıda konuşulanlarla ilgili de bilgi veren Erkin, şunları yazdı:"Bakan Nebati'nin iş dünyasının önemli isimlerine “Sizin anlatmak istediklerinizi dinlemek istiyorum” dediği, masanın önemli bir bölümünün de dertlerini anlattığı belirtildi. Hatta, zincir marketler konusunda iktidarın sert açıklamalarının eleştirildiği de ifade edildi.Ayçiçek yağı konusunda masanın “dezenformasyon yapıldı” noktasında hemfikir olduğu, Bakan Nebati'nin de eleştiriler konusunda notlar aldığı kulise yansıyanlardan. Aktüel konuların da masaya yatırıldığı ve kahvaltı sonrasında Bakan Nebati'nin “2023'te de kazanacağız” vurgusu yaptığı da o günün öne çıkanlarından"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Eylül 2021'de ABD temasları sırasında 'fahiş fiyat' açıklamalarını ve ardından zincir marketlere ceza kesildiğini hatırlatan Erkin, "Bakan Nebati'nin kahvaltı buluşmaları 'gönül alma toplantıları' mı?" yorumunu yaptı.

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nureddin nebati, tüsiad, toplantı