https://tr.sputniknews.com/20220316/suleyman-soylu-kadina-yonelik-siddetin-gerekcesi-olamaz-hafifletici-sebep-diye-bir-sey-olamaz-1054788256.html

Süleyman Soylu: Kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz, hafifletici sebep diye bir şey olamaz

Süleyman Soylu: Kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz, hafifletici sebep diye bir şey olamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına yönelik şiddetin gerekçesi olamaz, hafifletici sebep diye bir şey olamaz. Bildiğiniz gibi töre saikiyle işlenen... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T20:49+0300

2022-03-16T20:49+0300

2022-03-16T20:49+0300

politika

tbmm

tbmm kadına şiddet komisyonu

süleyman soylu

kadın hakları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054788231_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_27e07e660a731fc13ca2473720f61e85.jpg

Bakan Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, gerçekten ciddi ve samimi bir çaba içinde olduklarını ve son derece önemli adımlar attıklarını dile getirdi.Kadına yönelik şiddeti sadece olay anı temelinde değerlendirmek yerine çok daha bütünsel bir yaklaşımla ele aldıklarını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, her kolluk biriminde eğitimli personelin görevlendirilmesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Soylu, konuya ilişkin alanlarda çalışan personele 2018'de 59 bin, 2019'da 40 bin, 2020'de 153 bin 500, 2021'de 95 bin ve bu yıl 1 Mart itibarıyla 9 bin 500 olmak üzere 357 bin eğitimin verildiğini kaydetti.Aynı anda 1000 adet elektronik kelepçeyi izleyebilen bir merkez kurduklarını anımsatan Soylu, söz konusu merkezden elektronik kelepçe ile toplam 1384 vaka takibi yapıldığını ve bunların halen 553'ünün takip edilmeye devam edildiğini aktardı.Olay anı müdahale konusunda özellikle KADES programından çok ciddi verim aldıklarını vurgulayan Soylu, şu bilgileri verdi:Kadına yönelik şiddetin gerekçesinin olmadığını ve hafifletici sebep diye bir şey olamayacağının altını çizen Soylu, "Bildiğiniz gibi töre saikiyle işlenen cinayetin hafifletici sebep olarak görülmesi anlayışını Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hassasiyetle kaldırdık. Yine aynı anlayışla daha pek çok adım atıldı, inşallah bunları daha da ileriye götürmenin gayreti içindeyiz." diye konuştu.Komisyon üyelerinin söz konusu meseleye sahip çıkmasının ve gayretinin çok önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Bakan Soylu, komisyon üyelerine tek tek teşekkür etti.Görüşmede Soylu'ya, komisyonun raporunu takdim eden Komisyon Başkanı Öznur Çalık, komisyonun çalışmalarına başladığı andan itibaren öncelikle tüm dünyadaki şiddet kavramını ve özelinde kadına yönelik şiddet kavramını hep birlikte bir daha ele aldıklarını belirtti.Uzun yıllardır bu konuda verilen mücadelelerin ve çalışmaların olduğunu söyleyen Çalık, hazırladıkları raporla ilgili bilgiler verdi.Raporda, 17 başlıkta tespitlerin ve çözüm önerilerinin yer aldığını bildiren Çalık, şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm, tbmm kadına şiddet komisyonu, süleyman soylu, kadın hakları