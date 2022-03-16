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Taksim'deki denetimde taksicilere 14 bin lira para cezası
Taksim'deki denetimde taksicilere 14 bin lira para cezası
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde eksik belgeleri bulunan ve... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:23+0300
2022-03-16T19:25+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Taksim Meydanı’nda kurdukları kontrol noktasında ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 21 sürücüye levha ve işaretlere uymamaktan 4 bin 116 TL, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 TL, belediyeye ait ruhsatı olmadığından bir sürücüye bin 823 TL, sigortası olmayan sürücüye 196 TL ve uyarıları dikkate almayan 2 sürücüye ise 854 TL olmak üzere toplamda 26 sürücüye 14 bin 337 TL para cezası kesildi ve iki araç da bağlanarak trafikten men edildi.Ceza kesilmesini istemeyen sürücülerin polise yalvardığı anlar ise kameralara yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/35-kilometrelik-yola-100-lira-isteyen-taksici-ceza-yedi-1054364068.html
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taksi, istanbul, taksim

Taksim'deki denetimde taksicilere 14 bin lira para cezası

19:23 16.03.2022 (güncellendi: 19:25 16.03.2022)
© İHATaksim, para cezası, taksi
Taksim, para cezası, taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde eksik belgeleri bulunan ve kural ihlali yapan 26 sürücüye toplam 14 bin 337 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Taksim Meydanı’nda kurdukları kontrol noktasında ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.
Yapılan denetimlerde 21 sürücüye levha ve işaretlere uymamaktan 4 bin 116 TL, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 TL, belediyeye ait ruhsatı olmadığından bir sürücüye bin 823 TL, sigortası olmayan sürücüye 196 TL ve uyarıları dikkate almayan 2 sürücüye ise 854 TL olmak üzere toplamda 26 sürücüye 14 bin 337 TL para cezası kesildi ve iki araç da bağlanarak trafikten men edildi.
Ceza kesilmesini istemeyen sürücülerin polise yalvardığı anlar ise kameralara yansıdı.
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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3.5 kilometrelik yola 100 lira isteyen taksiciye ceza kesildi
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