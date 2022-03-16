https://tr.sputniknews.com/20220316/taksimdeki-denetimde-taksicilere-14-bin-lira-para-cezasi-1054785256.html

Taksim'deki denetimde taksicilere 14 bin lira para cezası

Taksim'deki denetimde taksicilere 14 bin lira para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde eksik belgeleri bulunan ve... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T19:23+0300

2022-03-16T19:23+0300

2022-03-16T19:25+0300

taksi

türkiye

istanbul

taksim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Taksim Meydanı’nda kurdukları kontrol noktasında ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 21 sürücüye levha ve işaretlere uymamaktan 4 bin 116 TL, 2 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 TL, belediyeye ait ruhsatı olmadığından bir sürücüye bin 823 TL, sigortası olmayan sürücüye 196 TL ve uyarıları dikkate almayan 2 sürücüye ise 854 TL olmak üzere toplamda 26 sürücüye 14 bin 337 TL para cezası kesildi ve iki araç da bağlanarak trafikten men edildi.Ceza kesilmesini istemeyen sürücülerin polise yalvardığı anlar ise kameralara yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220302/35-kilometrelik-yola-100-lira-isteyen-taksici-ceza-yedi-1054364068.html

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