https://tr.sputniknews.com/20220316/temizlik-gorevlisi-tozlu-arac-camlarini-tabloya-donusturuyor-1054758254.html

Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan (57), sokakta çalışırken gördüğü tozlu araçların camlarına, parmaklarıyla portre ve manzara... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T10:48+0300

2022-03-16T10:48+0300

2022-03-16T10:51+0300

yaşam

resim

trabzon

çizim

temizlik

görevli

araba

belediye

araklı

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Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan, resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı. Bir yandan görev sahasındaki sokakları süpüren Ceylan, diğer taraftan camları tozlu araçlara parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor.Ceylan, tozlu araç camlarının yanı sıra sokakta boş gördüğü duvarlara da süngerle çeşitli figürler yapıyor. Taş ve ahşapları oyarak heykeller de ortaya çıkaran Ceylan, hem tutkusu hem de çizimleri ile beğeni topluyor.Resim tutkusunun küçük yaşta başladığını belirten Erol Ceylan, şöyle konuştu: "Bir yerde, bir leke gördüğüm zaman illa ki bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Bu benim için tutku. Eğitimini almadım. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Annemin 3 kardeşi bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişler. Fotoğrafı anneme yollamışlar. Ben de sandıktan o fotoğrafı, gizlice alıp aynısını arka kısmına resmetmeye çalıştım.Tabi kalemle çizerken fotoğrafta hasarlar oluştu. Annem de bunu fark edince bana kızdı fakat resim sevgimden vazgeçmedim. İlkokulda taştan Atatürk büstünü yapmıştım. Bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Ailemde hiç kimsede böyle bir yetenek, resim tutkusu yok. Denizin altına bile, kıyıdan topladığım taşlarla resimler yaptım. Evde bile sürekli resim çizerim."

https://tr.sputniknews.com/20220118/buyuk-ressamlar-ve-eserleri-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1052820040.html

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resim, trabzon, çizim, temizlik, görevli, araba, belediye, araklı