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Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor
Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor
Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan (57), sokakta çalışırken gördüğü tozlu araçların camlarına, parmaklarıyla portre ve manzara... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T10:48+0300
2022-03-16T10:51+0300
yaşam
resim
trabzon
çizim
temizlik
görevli
araba
belediye
araklı
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Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan, resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı. Bir yandan görev sahasındaki sokakları süpüren Ceylan, diğer taraftan camları tozlu araçlara parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor.Ceylan, tozlu araç camlarının yanı sıra sokakta boş gördüğü duvarlara da süngerle çeşitli figürler yapıyor. Taş ve ahşapları oyarak heykeller de ortaya çıkaran Ceylan, hem tutkusu hem de çizimleri ile beğeni topluyor.Resim tutkusunun küçük yaşta başladığını belirten Erol Ceylan, şöyle konuştu: "Bir yerde, bir leke gördüğüm zaman illa ki bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Bu benim için tutku. Eğitimini almadım. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Annemin 3 kardeşi bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişler. Fotoğrafı anneme yollamışlar. Ben de sandıktan o fotoğrafı, gizlice alıp aynısını arka kısmına resmetmeye çalıştım.Tabi kalemle çizerken fotoğrafta hasarlar oluştu. Annem de bunu fark edince bana kızdı fakat resim sevgimden vazgeçmedim. İlkokulda taştan Atatürk büstünü yapmıştım. Bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Ailemde hiç kimsede böyle bir yetenek, resim tutkusu yok. Denizin altına bile, kıyıdan topladığım taşlarla resimler yaptım. Evde bile sürekli resim çizerim."
https://tr.sputniknews.com/20220118/buyuk-ressamlar-ve-eserleri-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1052820040.html
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resim, trabzon, çizim, temizlik, görevli, araba, belediye, araklı

Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

10:48 16.03.2022 (güncellendi: 10:51 16.03.2022)
© DHATemizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor
Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
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Trabzon'un Araklı ilçesinde belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan (57), sokakta çalışırken gördüğü tozlu araçların camlarına, parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor. Kısa sürede çizimleri ile beğeni toplayan Ceylan, "Tozlu araba gördüm mü, dayanamam. Hiç kendimi tutamam, hemen resim yapıyorum. Bazen dayak yemekten korkuyorum" dedi.
Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan, resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı. Bir yandan görev sahasındaki sokakları süpüren Ceylan, diğer taraftan camları tozlu araçlara parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor.
Ceylan, tozlu araç camlarının yanı sıra sokakta boş gördüğü duvarlara da süngerle çeşitli figürler yapıyor. Taş ve ahşapları oyarak heykeller de ortaya çıkaran Ceylan, hem tutkusu hem de çizimleri ile beğeni topluyor.
Resim tutkusunun küçük yaşta başladığını belirten Erol Ceylan, şöyle konuştu:
"Bir yerde, bir leke gördüğüm zaman illa ki bir şeye çevirmeye çalışıyorum. Bu benim için tutku. Eğitimini almadım. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Annemin 3 kardeşi bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişler. Fotoğrafı anneme yollamışlar. Ben de sandıktan o fotoğrafı, gizlice alıp aynısını arka kısmına resmetmeye çalıştım.
Tabi kalemle çizerken fotoğrafta hasarlar oluştu. Annem de bunu fark edince bana kızdı fakat resim sevgimden vazgeçmedim. İlkokulda taştan Atatürk büstünü yapmıştım. Bu bana doğuştan gelen bir yetenek. Ailemde hiç kimsede böyle bir yetenek, resim tutkusu yok. Denizin altına bile, kıyıdan topladığım taşlarla resimler yaptım. Evde bile sürekli resim çizerim."
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