https://tr.sputniknews.com/20220316/tffden-ramazan-duzenlemesi-super-lig-maclarinin-baslama-saatleri-degisti-1054781307.html

TFF'den 'Ramazan' düzenlemesi: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti

TFF'den 'Ramazan' düzenlemesi: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti

TFF, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatlerini 20.30 olarak belirlediğini duyurdu. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T17:49+0300

2022-03-16T17:49+0300

2022-03-16T17:54+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ramazan ayı

spor toto süper lig

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11-14 Mart tarihlerinde tüm yurtta etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig'in 29. haftadan itibaren 1 hafta kaydırılması sonrasında, daha önce ilan edilmiş olan 30-35. hafta müsabaka programlarının yeniden düzenlendiğini açıkladı.2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatlerinin 20.30 olarak belirlendiği duyuruldu.19-20 Nisan'da oynanacak 33. hafta maçlarının saatleri aynı günlerde yapılacak ZTK Yarı Final 1. karşılaşmaları dikkate alınarak yeniden düzenlendi.Ramazan Bayramı'na denk gelen 35. hafta maç programında da bazı değişiklikler yapıldı.Spor Toto 1. Lig’de 30 - 35. hafta maç programları şöyle:1 Nisan Cuma:20.00 Tuzlaspor - Ümraniyespor2 Nisan Cumartesi:13.30 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor (Aktepe)16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.30 Y. Samsunspor- RH Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)3 Nisan Pazar:13.30 Kocaelispor - A. Denizlispor (Kocaeli)16.00 Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)20.30 MKE Ankaragücü - Eyüpspor (Eryaman)20.30 Altınordu - Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)9 Nisan Cumartesi:13.30 RH Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)13.30 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)20.30 Adanaspor - Balıkesirspor (Yeni Adana)10 Nisan Pazar:13.30 Manisa FK - Y. Samsunspor (Mümin Özkasap)16.00 Altaş Denizlispor - Tuzlaspor (Denizli Atatürk)16.00 Menemenspor - İstanbulspor (Menemen İlçe)20.30 Bursaspor - Kocaelispor (Timsah Park)11 Nisan Pazartesi:20.30 Eyüpspor - Altınordu (Eyüp)15 Nisan Cuma:14.30 Ankara Keçiörengücü - A. Denizlispor (Aktepe)17.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği20.30 İstanbulspor - Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16 Nisan Cumartesi:13.30 Balıkesirspor - Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)16.00 Kocaelispor - RH Bandırmaspor (Kocaeli)20.30 Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)20.30 Altınordu - Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)17 Nisan Pazar:16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Eryaman)20.30 Y. Samsunspor - Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)19 Nisan Salı:13.30 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.00 Denizlispor - İstanbulspor (Denizli Atatürk)18.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Timsah Park)20 Nisan Çarşamba:13.30 Manisa FK - Balıkesirspor (Mümin Özkasap)16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 MKE Ankaragücü - Altınordu (Eryaman)18.00 Menemenspor - Kocaelispor (Menemen İlçe)21 Nisan Perşembe:17.00 Adanaspor - Y. Samsunspor (Yeni Adana)20.30 Eyüpspor - Boluspor (Eyüp)23 Nisan Cumartesi:16.00 Gençlerbirliği - RH Bandırmaspor (Eryaman)20.30 Bursaspor - A. Denizlispor (Timsah Park)24 Nisan Pazar:13.30 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)13.30 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor (Aktepe)16.00 Kocaelispor - Manisa FK (Kocaeli)20.30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)20.30 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)25 Nisan Pazartesi:17.00 Tuzlaspor - Adanaspor20.30 Y. Samsunspor - Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)29 Nisan Cuma:20.30 A. Denizlispor - Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)30 Nisan Cumartesi:13.30 Manisa FK - Bursaspor (Mümin Özkasap)16.00 Eyüpspor - İstanbulspor (Eyüp)16.00 Menemenspor - Tuzlaspor (Menemen İlçe)20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)1 Mayıs Pazar:13.30 RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.00 MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor (Eryaman)20.30 Adanaspor - Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

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türkiye futbol federasyonu (tff), ramazan ayı, spor toto süper lig